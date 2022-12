Su SBS TV: Fine anno con NITV, i maccheroni al ferro fatti in casa e come rimettersi in salute dopo il Covid

By Domenico Gentile

Venerdì alle 20.00 su NITV – Blinky Bill



Il koala Blinky Bill è convinto che suo padre - scomparso da tempo e creduto morto - sia invece vivo. Decide quindi andare alla sua ricerca, e con l’aiuto di moltissimi cari amici ci porta in un lungo viaggio attraverso i segreti più affascinanti del bush australiano. Numerose le voci di attori australiani che danno vita ai personaggi a questo film d’animazione, tra le quali quella di Ryan Kwanten nei panni di Blinky Bill e Richard Roxburgh in quella di suo padre.



I personaggi del film: Blinky Bill Koala, Splodge Kangeroo, Flap Playtypus, Jacko Kookaburra, Ruff Frill Neck Lizard. Credit: Rights Managed/MARY EVANS/AAP Image Venerdì dalle 22.50 a mezzanotte e 50 su SBS HD – Tre episodi di Gomorra



Don Pietro Savastano torna a Napoli dove la guerra tra le bande rivali della Camorra continua sempre più violenta. Un gruppo di giovani vuole formare una nuova banda e per contrastare la mossa Ciro di Marzio tenta di raggiungere un accordo con Gennaro Savastano, figlio di Don Pietro.



Le cinque stagioni di Gomorra, la serie TV ideata da Roberto Saviano, sono disponibili gratuitamente su SBS on Demand. Source: SBS Ma la tregua tra Gennaro e Ciro fallisce in quanto le nuove bande senza alcun rispetto per le antiche tradizioni camorristiche, per raggiungere i loro obbiettivi, infrangono tutte le regole d’onore.





Sabato alle 17.55 su SBS World Movies – 2001: A Space Odyssey



2001: Odissea nello Spazio è considerato il film che ha cambiato per sempre tutti quelli successivi di fantascienza. È considerato uno dei grandi classici di tutti i tempi. Odissea nello spazio è ambientato in un futuro prossimo e tratta temi come l'identità, il destino della razza umana ed il ruolo della conoscenza. Il capolavoro di Stanley Kubrick, girato nel 1968, segue una spedizione sulla Luna, Giove e oltre, e immagina l'evoluzione futura dell'umanità.





Candidato nel 1969 a quattro Oscar, vinse quello per i migliori effetti speciali.



2001: A Space Odyssey. Credit: MARY EVANS/AAP Image Sabato alle 20.00 su NITV – From the Heart of Our Nation Celebration



Non c’è celebrazione migliore per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto a quello nuovo di quella tenuta solo pochi giorni fa a Uluru per festeggiare i primi dieci anni di NITV.



Yimila Gurruwiwi and Campbell Messer of King Stingray perform at Uluru for NITV's 10 year FTA anniversary. Credit: NITV Questo evento speciale nel Parco nazionale di Uluru inizia con la band King Stingray , vincitrice del premio ARIA, che canta Land Down Under in inglese e Yolŋu Matha. È poi la volta di Troy e Jem Cassar-Daley , Electric Fields con il famoso brano From Little Things Big Things Grow , seguiti da Casey Donovan , Zipporah e Dyagula ed altri artisti che chiudono la festa cantando insieme Solid Rock per il concerto finale.





Domenica alle 20.40 su NITV – The Sit In: Harry Belafonte



Un documentario storico che esplora le divisioni razziali negli Stati Uniti nel 1968 e l’impegno degli attivisti dei diritti civili con interviste a numerosi artisti tra i quali Harry Belafonte, Whoopie Goldberg, Petula Clark e Dionne Warwick. Tra i documenti storici anche le interviste con Martin Luther King e Robert Kennedy poche settimane prima che venissero assassinati.





Lunedì alle 19.35 su SBS HD – Michael Mosley’s Health Intervention



Il Dottor Michael Mosley dice che il Covid ha cambiato non solo la nostra vita ma anche la nostra dieta facendoci mettere su qualche chilo in più. Questo è il momento di tornare ad una dieta più sana, perdere peso ed evitare di ammalarsi di diabete.





Martedì alle 20.30 su SBS HD – Lies, Politics and Democracy



Lo scorso mese di settembre gli americani sono andati alle urne per le elezioni di metà mandato. La campagna elettorale è stata dominata dalle false affermazioni dell’ex presidente Donald Trump che le elezioni del 2020 sarebbero state “rubate” dal suo rivale Joe Biden. Il documentario esamina il rischio che la democrazia negli Stati Uniti sia in pericolo.





Mercoledì alle 20.30 e alle 21.00 su SBS Food – Cooking Like an Italian with Silvia Colloca



Silvia Colloca. Source: SBS In Italia ci sono oltre 350 tipi di pasta, e Silvia ce ne mostra alcuni, facendoci anche vedere come preparare i famosi maccheroni al ferro fatti a mano. Prima però ci porta alla scoperta dei piatti più prelibati dell’Abruzzo.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



Nei giorni scorsi abbiamo parlato a lungo della città di Mannum che è stata allagata dalla piena del fiume Murray. Ebbene Mannum - una delle destinazioni turistiche più incantevoli del Sud Australia - è la meta di Ernie di questa settimana.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





