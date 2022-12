Su SBS TV: tanti bei film natalizi, buona cucina e luoghi incantevoli da visitare

Venerdì alle 20.00 su NITV – Get Santa



Santa , Babbo Natale, comincia veramente male la sua missione di consegnare doni a grandi e piccini. Con la sua slitta finisce contro un albero, le sue renne fuggono via e, ancora peggio, finisce in prigione e rischia di dovere cancellare il Natale. Get Santa è il classico film natalizio per tutta la famiglia.





Sabato alle 14.00 su SBS HD – ISU Figure Skating Grand Prix Italy



Dal Palavela di Torino il Grand Prix di pattinaggio artistico su ghiaccio 2022/2023, prima parte. Le grandi stelle internazionali gareggiano nella città olimpica per l’ultima competizione dell’anno.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Midnight in Paris



Midnight in Paris racconta la storia di due fidanzati che vanno in vacanza a Parigi, ma il fascino della capitale francese farà scoprire a tutti e due che in realtà non sono fatti l’una per l’altro. Il film è stato uno dei maggiori successi commerciali e di critica di Woody Allen con la quale ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 2012. I protagonisti principali sono Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard.





Domenica alle 15.00 su SBS HD – ISU Figure Skating Grand Prix Italy



Dal Palavela di Torino seconda parte del Grand Prix di pattinaggio artistico su ghiaccio 2022/2023. Sulla pista di ghiaccio della città olimpica gareggiano le più grandi pattinatrici e pattinatori del mondo.





Domenica alle 18.35 su SBS HD – The Man Who Invented Christmas



Ancora un grande classico su SBS TV. Il film è tratto dal famoso romanzo Canto di Natale di Charles Dickens, diventato uno degli esempi più importanti di critica alla società e allo stesso tempo anche una raccolta delle più famose e commoventi fiabe natalizie. Il libro è una condanna alla Legge contro la povertà in vigore in quel tempo in Inghilterra e l’impegno a unirsi nella lotta alla povertà, allo sfruttamento minorile e all'analfabetismo.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – The King’s Speech



Credit: Ascot Elite Dopo la improvvisa morte del padre re Giorgio V e la rinuncia al trono del fratello Edoardo VIII, Bertie, che soffre di balbuzie, viene incoronato re Giorgio VI d’Inghilterra. Il film racconta la vera storia del padre della Regina Elisabetta Seconda e di come fu aiutato dall’australiano Lionel Logue a controllare la sua balbuzie. Diretto da Tom Hooper è interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Cart.





Nel 2011 Il discorso del re (questo il titolo italiano) vinse quattro Oscar incluso miglior film.





Lunedì alle 21.10 su NITV – Westwind: Djalu’s Legacy



Djalu Gurruwiwi, Yolngu Elder and Yidaki master Source: Supplied È la vera storia Djlau Gurruwiwi conosciuto in tutto il mondo per la sua musica e le sue opere d'arte esposte in diverse gallerie in Australia e all'estero. Djalu Gurruwiwi è scomparso nel maggio di quest’anno.





Martedì alle 16.55 su SBS World Movies – The Scarlet and the Black





Siamo a Roma durante la Seconda guerra mondiale. Monsignor Hugh O'Flaherty, che risiede in Vaticano, riesce a salvare dalle persecuzioni naziste migliaia di ebrei e partigiani e le loro famiglie, nascondendoli nelle residenze extraterritoriali vaticane. Il sacerdote irlandese morì nel 1963 in Irlanda in casa della sorella, dove si era ritirato dopo essere stato colpito da un ictus. Il film è diretto da Jerry London e interpretato da Gregory Peck, Christopher Plummer e John Gielgud.





Mercoledì alle 20.30 su SBS Food – Cook Like an Italian with Silvia Colloca



Silvia Colloca Source: SBS / SBS TV. Lasciamoci trasportare da Silvia in Emilia Romagna, il cuore gastronomico d’Italia, alla scoperta di alcune tradizionali ricette che le sono state tramandate dalla nonna.





Mercoledì alle 22.45 su SBS World Movies – Tale of Tales



Credit: Le Pacte Con questo film ci addentriamo nel mondo meraviglioso e magico delle favole di Giambattista Basile, il poeta e scrittore campano vissuto all’inizio del 1600. Il suo capolavoro, Lo Cunto de li cunti, raccoglie cinquanta fiabe in dialetto napoletano sullo stile del Decamerone e dalle quali è tratta la trama del film.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



Ernie ci guida attraverso le bellezze naturali di Great Keppel, una delle isole più belle d’Australia, e con un Elder del popolo dei Woppaburra ci insegna alcune tecniche di sopravvivenza usate con successo dagli Aborigeni locali per migliaia di anni.





Vi ricordiamo inoltre che su World Watch ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Buona visione e buone feste!







Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.