Tagliolini al cioccolato con burro di nocciola e salsa al cioccolato, una ricetta di Luca Ciano

Il milanese Luca Ciano, celebrity chef di base a Sydney, nel suo show "Luca's Key Ingredients", in onda su Channel 10, presenta sette ingredienti chiave della sua cucina.





Tra questi, non poteva mancare il cioccolato e tra le varie ricette proposte c'è anche un piatto curioso: una pasta all'uovo fatta con il cioccolato e ricoperta di salsa di cioccolato.

READ MORE Lo chef Luca Ciano sbarca in TV

Tagiolini al cioccolato con burro di nocciola e salsa al cioccolato

Ingredienti:





Per la pasta





200gr di farina 00

50gr di semolina fine

4 tuorli d'uovo

50gr di cioccolato fondente (70%)

15gr cacao nero in polvere

Per la salsa





150gr cioccolato al latte

250gr panna fresca

Per il burro nocciola





80gr nocciole tagliate grossolanamente

150gr burro

Procedimento





Cominciamo con il preparare la pasta fresca. Amalgamare bene le uova e la farina aggiungendo un pizzico di sale. Quindi setacciare il cacao in polvere e lavorare ancora l'impasto.





Nel frattempo far sciogliere i 50gr di cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, possibilmente fino a raggiungere la temperatura di 40°, e quindi versare nell'impasto. Continuare ad amalgamare la pasta. Coprire con pellicola e lasciar riposare in frigo per non meno di un'ora.





Prepariamo ora la salsa. Portare la panna a ebollizione, quindi togliere dal fuoco e versare in una ciotola in cui abbiamo posto il cioccolato al latte. Mischiare fino a che il cioccolato non si è sciolto. La salsa tenderà ad addensarsi mano a mano che si raffredda.





Quando la pasta avrà riposato, stenderla e tagliare i tagliolini o con la macchina per la pasta oppure con il coltello (tra i 3 e i 5mm di larghezza).





Mettere a bollire l'acqua per la pasta, quindi salare. Nel frattempo, in un padella larga a parte, sciogliere il burro e cuocere fino a che non ottiene una colorazione marrone. Aggiungere le nocciole.





Quando l'acqua è pronta, versare i tagliolini e cuocere per 1,5/2 minuti. È importante non cuocere più a lungo, se no il cioccolato si fonderà e lo perderemo in cottura.





Scolare la pasta e versare in padella assieme al burro-nocciola e far saltare per 30 secondi.





Inpiattare stendendo prima uno strato di salsa di cioccolato, quindi i taglioni, ricoprire con ulteriore salsa e una spolverata di cioccolato bianco grattugiato (come se fosse parmigiano). Servire immediatamente.

Buon appetito!

Per scoprire i segreti di Luca Ciano, ascolta il podcast della sua ricetta:

