Terry Paliani McLain, una vita all'insegna dell'eleganza

In questa seconda parte dell'intervista a Maria Teresa Paliani, l'ex modella ed indossatrice che ha lavorato a lungo per la marca David Jones, racconta a SBS Italian le sue esperienze negli Stati Uniti d'America.



Riascolta la prima parte della storia di Terry L'eleganza di una volta, Terry Paliani McLain e il suo percorso da Miss Universo all'Australia SBS Italian 25/12/2022 15:40 Play

"Sono stata a New York per due mesi, e sono stata molto bene", dice Terry, che ricorda un ambiente lavorativo senza storture.





"Ho conosciuto tanta gente per via dei concorsi, ma non ho vissuto nessuna brutta esperienza, forse perché non volevo restare in America, e non cercavo situazioni a lungo termine."



Nel suo racconto a ruota libera, Terry si professa "felice di non essere più giovanissima", perché al giorno d'oggi, a suo dire, "c'è troppa uniformità".



Manca il glamour, oggi si punta esclusivamente alla comodità, ma era bello veder tanta gente ben vestita, ai miei tempi. T. Paliano

Infine, Terry racconta come ha conosciuto John, che sarebbe diventato suo marito e con il quale ha avuto quattro figlie.





"Edoardo Rigoletti, nipote di Agnelli, era in Australia per conto della Cinzano, e voleva organizzare un party per noi. Alla fine siamo andate e lì ho conosciuto John".



Edoardo e John, dice Terry, erano due viveur , ma da quel momento John ha avuto occhi solo per lei.





"Ha cominciato a chiamarmi, ci siamo scritti per un anno, e poi ci siamo sposati", racconta Terry.



Source: SBS Sopravvissuta ad una brutta malattia che l'ha colpita nel 2009, adesso Terry si gode la vita.





"Sto con le mie figlie, vado all'opera, al cinema, e sto con gli amici. Non posso davvero lamentarmi".





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.