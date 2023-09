Torna l'Italian Festa di Carlton in versione autunnale e con un nuovo nome

Organizzata dalla Victorian Multicultural Commission, la City of Melbourne, il Consolato italiano e la Camera di Commercio italiana di Melbourne, quest'anno presenta inoltre un'altra novità: lo sponsor.





Per la prima volta infatti "Segmento, Unapologetically Italian", rivista italiana in lingua inglese, che promuove la cultura del Bel Paese in Australia sarà sponsor dell'evento, come ci racconta il Ceo Giovanni Buttera.





"Vogliamo condividere con quante più persone possibili la comunione d'intenti che c'è fra la rivista e i suoi partner, creando un supporto, dal punto di vista commerciale, per tutti i marchi ed le aziende italiane che decidono di venire in Asia-Pacific".

"La rivista Segmento è una finestra sulla cultura, il design, il cibo, l'arte e le tradizioni italiane in lingua inglese perchè a disposizione di chiunque sia interessato a scoprire il nostro Paese", conclude Buttera.





La Segmento Melbourne Italian Festa è inoltre organizzata dalla Camera di Commercio Italiana a Melbourne in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Melbourne, City of Melbourne e la Victorian Multicultural Commission.





Quest'anno, a causa della pandemia, la Festa Italiana, che di solito è in primavera, prenderà vita in una nuova edizione autunnale, questa domenica 18 aprile.

"Abbiamo bisogno di ritrovarci dopo mesi di isolamento", ha dichiarato il console di Melbourne Pierluigi Trombetta che ha continuato spiegandoci che "il tema della Festa di quest'anno è l'eccellenza italiana, un modo per esprimere non solo quello che l'Italia come paese esporta nel mondo, ma anche quel che le varie comunità italiane nel mondo sanno creare ogni giorno".





La comunità torna dunque ad incontrarsi dopo i pesanti mesi di pandemia e lockdown di Melbourne, e quello di domenica è solo il primo di una serie di appuntamenti, infatti le istituzioni italiane, in collaborazione con la City of Melbourne, stanno preparando un calendario di appuntamenti comunitari per i prossimi mesi ancora più ricco del solito.





Per tutte le informazioni, scoprire tutti gli eventi in programma e registrare la propria presenza alla festa di domenica, vi invitiamo a visitare il sito www.melbourneitalianfesta.com.au.

