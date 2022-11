Tutte le partite dei Mondiali di calcio su SBS TV

Venerdì alle 20.00 su SBS Food – Cook like an Italian with Silvia Colloca



La cucina abruzzese è una delle più pure e ricche d’Italia. Anche perché l’Abruzzo, contrariamente ad altre regioni italiane, non è stato molto influenzato da occupazioni straniere. Al nord troviamo l’influenza francese e austro-ungarica e nella cucina del sud quella spagnola, araba e nord-africana. Ma in Abruzzo le antiche ricette e tradizioni culinarie sono rimaste immutate, con ingredienti semplici e freschi usati in modo creativo, che ottengono sempre il massimo effetto. In questo episodio, Silvia incontra alcuni lontani cugini che vivono in Australia e ci preparano una delle zuppe più gustose e tradizionali della regione abruzzese.





Sabato alle 19.30 su SBS HD – Impossible Engineering



A quale velocità può andare un'automobile? Il record australiano è di 500 miglia (802.6 km orari), stabilito nel 1994 a Lake Gairdner in Sud Australia da Rosco McGlashan che ora sta progettando con il suo team un nuovo bolide con l’obbiettivo di toccare le mille miglia, oltre 1600 km. orari. Ce la farà Rosco a stabilire il nuovo record assoluto di velocità su terra?





Domenica alle 17.00 su SBS HD – Football: Countdown to Qatar 2022



Inizia il conto alla rovescia dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar che dureranno dal 20 novembre al 18 dicembre.





Domenica alle 19.30 su SBS HD – Saving Venice



Venezia è una delle più amate destinazioni turistiche al mondo. Ma la sua bellezza e i suoi tesori sono a rischio a causa dell’acqua alta che minaccia il suo futuro. Il documentario ci riporta indietro alla costruzione dei primi piloni in legno per proteggere la città e che hanno funzionato per secoli. Ma oggi, con i cambiamenti climatici la minaccia è molto più seria e servono nuove strategie e nuovi metodi di protezione per tentare di salvarla città.



Lunedì alle 2.00 su SBS HD – Cerimonia inaugurale dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar



Dopo una lunga attesa ricca di gioie per alcuni e delusioni per altri, inizia il Mondiale di calcio e la SBS trasmetterà tutte le partite, una per una, iniziando dalla cerimonia di apertura allo stadio Al Bayt di Al Khor seguita, alle 2.30, dalla partita inaugurale tra Qatar e Ecuador.



Il team della SBS è guidato da Richard Bayliss e Niav Owens affiancati dagli esperti Mark Bosnich, Craig Foster e Sarah Walsh. La telecronaca sarà di Martin Tyler e David Basheer.





Lunedì alle 19.40 su World Movies – Still Life



Il film racconta la storia di un funzionario comunale, John May, che ha il compito di rintracciare i parenti più prossimi delle persone morte in totale solitudine. Still Life è diretto dal regista italiano Uberto Pasolini che per la sua regia ha vinto il premio Nuovi orizzonti al Festival di Venezia del 2013.





Lunedì alle 22.30 su SBS HD – Coppa del Mondo di Calcio Qatar 2022 – Preview Show



Dopo la presentazione, i Mondiali di calcio continuano con gli incontri: Inghilterra – Iran 23.30; Senegal – Olanda alle 2.30 e Stati Uniti – Galles alle 5.30.





Martedì alle 17.50 su SBS World Movies – Bugsy Malone



Tra una partita di calcio e l’altra anche un po’ di relax e questo è il film ideale. Bugsy Malone è una commedia musicale ambientata nella New York dei gangster del 1929. I cattivi sono Fat Sam e Dandy Dan che si uccidono con pallottole di crema e cioccolato.



Interpretato tutto da bambini il film è diretto da Alan Parker con Scott Baio e Jodie Foster, ambedue giovanissimi e prima di diventare famosi.





Martedì alle 20.30 su SBS HD – Coppa del Mondo di Calcio



Gli incontri in programma sono: Argentina – Arabia Saudita alle 21.00; Danimarca - Tunisia a mezzanotte; Messico - Polonia alle 3.00 del mattino.





Mercoledì alle 5.00 su SBS HD – Coppa del Mondo di Calcio – Australia Francia



Source: Getty / Joe Allison/Getty Images. L’Australia debutta ai mondiali del 2022 e non poteva affrontare un avversario più pericoloso: la Francia campione del mondo in carica. La partita si gioca al Al Janoub Stadium, Al Wakrah. Il collegamento inizia con un interessante presentazione e il calcio d’inizio è alle sei del mattino con la telecronaca di David Basheer.





Mercoledì alle 19.30 su SBS World Movies – Churchill



Siamo nel giugno del 1944. Le forze alleate stanno segretamente ammassando truppe nella costa sud della Gran Bretagna con il piano di farle sbarcare in Europa e liberarla dall’occupazione Nazista. Ma la missione rischia di fallire ancora prima di partire a causa di un nemico imprevisto: Winston Churchill il primo ministro britannico che è contrario all’operazione e convinto che sarà un disastro.



Mercoledì alle 20.30 su SBS HD – Coppa del Mondo di Calcio



Gli incontri sono Croazia – Marocco alle 21.00; Germania – Giappone a mezzanotte; Spagna - Costa Rica alle tre; e Belgio – Canada alle sei del mattino.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo



L’esplorazione australiana di Ernie prosegue con la vista a Cooktown, in Queensland circondata da fiumi e montagne.





Giovedì alle 20.30 su SBS HD – Coppa del Mondo di Calcio



Le partite in programma sono: Svizzera – Camerun alle 21.00; Uruguay – Corea del Sud a mezzanotte; Portogallo - Ghana alle tre del mattino; e infine Brasile – Serbia alle sei.





