Era iniziato come un tentativo, ma dopo alcuni anni il brand Tema Moda è diventato una realtà che disegna e produce abiti femminili in Italia per poi commercializzarli down under.





"Mia mamma ha fatto la sarta per tutta la vita, lavorando per diversi brand di lusso, e quando mi sono trasferita qui in Australia le persone si complimentavano spesso con me per i capi che indossavo", ha raccontato Roberta ai microfoni di SBS Italian.

Constatato l'apprezzamento delle signore in Australia, Roberta e Emanuela hanno deciso di provare a vendere i loro abiti.





"Facciamo molta ricerca sui materiali che usiamo e sui metodi in cui i tessuti sono tinti, perché la nostra ambizione è proporre un brand sostenibile alle nostre clienti", ha concluso Marchesini.





Asclta l’intervista a Roberta Marchesini:

LISTEN TO Un brand italiano di moda alla conquista del mercato australiano SBS Italian 11/11/2021 11:43 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.