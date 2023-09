Una settimana ricca di film italiani, ma anche grandi classici e il National Indigenous Music Award

Clicca sul tasto 'play' in alto per ascoltare la nostra audioguida

Venerdì alle 21.30 su SBS World Movies – A Bronx Tale



Nel Bronx degli anni Sessanta del Novecento un adolescente è diviso tra il padre, un onesto lavoratore, ed un boss malavitoso violento e carismatico. A complicare ulteriormente la sua vita c’è l’amore, proibito nel suo quartiere, per una ragazza di colore. Robert De Niro debutta alla regia, oltre ad interpretare questo film assieme a Chazz Palminteri e Lillo Brancato.





Domenica alle 18.15 su SBS World Movies – A River Runs Through It



In mezzo scorre il fiume, questo il titolo italiano del film diretto da Robert Redford nel 1992 con un cast di eccezione, che comprende Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt e Brenda Blethyn. La storia è quella dei due fratelli Maclean, della loro vita idilliaca nel Montana, della loro separazione e del loro ritrovarsi. Bellissima la fotografia di Philippe Rousselot, premiata con l’Oscar.





Domenica alle 19.30 su NITV – National Indigenous Music Awards 2023



Da Darwin la cerimonia di premiazione che celebra i musicisti indigeni australiani di oggi, di ieri ed emergenti.





Lunedì alle 17.45 su SBS World Movies – Skies Of Lebanon



Negli anni Cinquanta del Novecento una giovane donna lascia le montagne della Svizzera per il sole di Beirut, innamorandosi di un astrofisico eccentrico. La loro vita è bellissima, finché non irrompe la guerra civile. Un film insolito e poetico, la cui protagonista femminile è Alba Rohrwacher, amatissima attrice del cinema italiano che qui recita in francese.





Martedì alle 16.25 su SBS World Movies – God Willing



Tommaso è uno stimato cardiologo, ateo. Anche suo figlio, Andrea, sta studiando medicina ma un giorno arriva a casa, annunciando di voler diventare prete. Infuriato, Tommaso inizia in incognito un ritiro spirituale nel convento in cui opera don Pietro, responsabile secondo lui della conversione del figlio. Il regista esordiente Edoardo Falcone ha ricevuto sia il David di Donatello che il Nastro d’Argento per questa commedia del 2015 con Marco Giallini, Alessandro Gassman e Laura Morante.





Martedì alle 18.00 su SBS World Movies – The Eagle Huntress



Un documentario spettacolare che segue una tredicenne di nome Aishopan, nomade della Mongolia, nella sua lotta per diventare la prima addestratrice di aquile donna, la prima a sfidare l’esclusiva maschile su una tradizione millenaria.





Mercoledì alle 21.25 su SBS Viceland – Fanny: The Right to Rock



Questo documentario racconta la storia di un gruppo rock di cui non avete mai sentito parlare, apprezzato dai più grandi musicisti del genere, con cinque album apprezzati dalla critica e diverse canzoni entrate in classifica negli anni, ma che non conquistò mai la fama. Forse perché era composto interamente da donne.





Mercoledì alle 21.40 su SBS – Wolf



A pochi giorni di distanza dal debutto nel Regno Unito arriva su SBS questa nuova serie thriller della BBC. Il detective Jack Caffery è ossessionato dal vicino che ritiene responsabile dell’omicidio di suo fratello, avvenuto quando aveva solo dieci anni. Nel frattempo una famiglia benestante è isolata, preda di uno psicopatico.







Vi ricordiamo inoltre che su World Watch (canale 35) ogni mattina alle 7.30 va in onda in differita il TG1 della Rai. In Australia potete poi rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.