Un’italiana in lizza per Miss Mondo Australia: “Porto la bellezza e la tenacia friulane”

“A fine agosto, mi è arrivata un’e-mail con un invito a partecipare alla competizione perché gli organizzatori di 'Miss World Australia' avevano notato il mio profilo Instagram”, racconta Nicole Sarah Pasquale ai microfoni di SBS Italian, “mi è sembrata l’occasione per fare un’esperienza nuova e anche per condividere le mie idee, il mio percorso in Australia”.





L’italiana ha passato con successo le selezioni preliminari per la corona di reginetta di bellezza del Queensland tra 30 partecipanti, e concorrerà con altre 10 ragazze alle finali statali che si terranno a Brisbane il prossimo marzo.



Nicole Sarah Pasquale (terza da destra) e le altre finaliste del concorso Miss World Australia 2022 del Queensland. Credit: Mr Smith per Miss World Australia “Beauty with a purpose” ("La bellezza con uno scopo") è il motto di Miss Mondo Australia dal 1972, anno in cui l'Australia si aggiudicò il titolo di Miss Mondo per la seconda e ultima volta nella storia.





“L’ Australia mi ha cambiato la vita", racconta Nicole.





"È stata un’esperienza che mi ha insegnato molto, non solo sugli altri ma su me stessa. Io vorrei usare questa opportunità per dire che bisogna credere in se stessi, ricordarsi da dove si viene e utilizzare tutto quello che si impara durante il percorso”.



Dopo la laurea conseguita a 21 anni, Nicole ha lasciato l’Italia, dove aveva partecipato ad altre competizioni di bellezza locali nella sua regione d’origine, il Friuli-Venezia Giulia.





Oggi, cinque anni dopo, è manager in un negozio di abbigliamento e lavora come consulente d'immagine.





“L’ Australia è fatta di culture che si accettano e imparano l’una dall’altra. La mia storia è un esempio di come l’Australia accolga e ti dia una marcia in più per realizzare quello che vuoi... Naturalmente non sarei qui senza la mia natura friulana”.



Vorrei incoraggiare gli altri a credere in se stessi, come ho fatto io quando ho deciso di partire

“Il concorso con Miss Mondo Australia mi ha dato la possibilità di parlare di me, mettermi alla prova anche a livello culturale, mentre in Italia i concorsi erano più concentrati sulla bellezza fisica”.





“Io sono un po’ bassina, la classica italiana di 1.62... In un mondo in cui le modelle sono sempre state altissime, io sono qui e ce l’ho fatta! Voglio raccontare che la bellezza è come ti rappresenti, quello che vuoi esprimere di te stessa”.





“La bellezza è la cultura, la conoscenza di una persona, il look è solo una parte del tutto”.



LISTEN TO Ennio: il documentario su Morricone approda nelle sale australiane SBS Italian 29/11/2022 20:09 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.