Visti di studio ottenuti in modo fraudolento, "collegati al traffico di vite umane in Australia"

Come rivelato da un'inchiesta , diversi agenti d'immigrazione avrebbero falsificato documenti e fatto ottenere student visa e protection visa a persone che non ne avevano diritto.





In alcuni casi, queste persone sono state poi sfruttate in giri di prostituzione e alcune sono state coinvolte nel traffico di esseri umani in Australia, come raccontato in questo articolo.





L'agente d'immigrazione Emanuela Canini ha spiegato a SBS Italian i dettagli di quanto emerso grazie al lavoro di giornalisti sotto copertura.





Advertisement

"Si tratta di frodi attuate da gruppi organizzati o a singoli individui, dove alcune donne asiatiche venivano fatte arrivare in Australia e sfruttate nel mercato della prostituzione", ha spiegato Canini.





"Si menzionano anche casi dove si attirerebbero persone con la promessa di un permesso di lavoro, facendo richiesta di vari visti in modo legale ma con propositi artefatti, oppure usando documentazione falsa, il tutto dietro compenso", ha affermato Canini.



Delle registrazioni effettuate segretamente nell'ambito dell'inchiesta Trafficked, di The Age, The Sydney Morning Herald, 60 Minutes e Stan, hanno documentato come alcuni agenti abbiano dato consigli su come sfruttare il sistema dei visti, incoraggiando l'uso di documenti falsi e false richieste di asilo.





Un'agente, che ha facilitato l'ottenimento di circa 500 visti negli ultimi anni, è stato registrato mentre incoraggiava una giovane donna a trasferirsi in Australia per lavorare come prostituta presentando una falsa domanda per uno student visa .





Il governo federale è stato accusato di non aver creato un sistema di immigrazione solido, "che invece presenta delle falle che tutti possono sfruttare", ha commentato Canini.





L'agenzia per gli affari interni che regola gli agenti di migrazione, l'Office of the Migration Agents Registration Authority, ha rivelato in un recente rapporto che uno su tre dei quasi 5000 agenti di migrazione in Australia "ha ricevuto una denuncia".





Ma ha affermato che la maggior parte delle "denunce vengono respinte" a causa della mancanza di prove o della cooperazione da parte dei denuncianti.





Nel 2021, solo otto agenti sono stati esclusi o hanno visto revocata la propria registrazione, riporta The Age.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.