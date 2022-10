Dal 1 luglio 2023, torna il limite delle 20 ore lavorative per i titolari di student visa

Presented by Chiara Pazzano

By Carlo Oreglia

Durante il periodo della pandemia di COVID-19, sono state sospese alcune delle limitazioni che regolano specifiche categorie di visti, per sopperire alla mancanza di lavoratori in Australia.





In un segnale di un ritorno alla normalità, sono state annunciate le date finali di queste modalità temporanee a meno che non ci sia un ripensamento del governo in futuro, spiega l'agente d'immigrazione Emanuela Canini ai microfoni di SBS Italian.





"Gli studenti, che al momento possono lavorare ore illimitate indipendentemente dal corso che stanno studiando, non potranno più farlo dopo il 30 giugno 2023", spiega Canini.





Tornerà in vigore la legge originale, ovvero si potrà lavorare un massimo di 40 ore ogni due settimane.





"Le uniche eccezioni sono per chi frequenterà Master di ricerca o Dottorati di ricerca, che, come in passato, non avranno limitazioni sulle ore di lavoro", ha affermato Canini.





Non si potrà lavorare prima che cominci il corso, a meno che prima del visto studio si sia in Australia con un altro visto che permetta di lavorare, ha spiegato.





"E per quanto riguarda i partner di chi studia, questi potranno lavorare solo part time a meno che il corso dello studente sia un Master by coursework, per intenderci con corsi a lezioni, o un Master di ricerca o un dottorato di ricerca", ha aggiunto Canini.





Chi lavora di più del concesso, rischia la cancellazione del visto.





Scadranno anche importanti misure eccezionali legate ai visti vacanza lavoro, spiega Canini.





Per quanto riguarda i vWHV, in questo periodo possono lavorare illimitatamente per chi vogliono e quanto vogliono, almenofino al 31 Dicembre 2022.









"Quindi dal 1 gennaio 2023 tornerà la vecchia legge, per cui si potrà lavorare solo per 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e non oltre", ha affermato Canini.





Se una persona sta già lavorando per un datore di lavoro adesso, dal 1 gennaio potrà comunque ricominciare i 6 mesi come da regola, quindi potenzialmente, si può lavorare con la stessa compagnia fino al 30 giugno 2023, ha spiegato Canini.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.