SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 03/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 3 November 2022 at 12:35pm
By Mariana Watson, Nicola Canning
Source: SBS
Available in other languages

3 листопада 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 3 November 2022 at 12:35pm
By Mariana Watson, Nicola Canning
Source: SBS
Available in other languages
У цьому бюлетені:
  • У НПВ готуються до евакуації через загрозу паводку
  • Жовтневий бюджет не передбачатиме додаткової грошової допомоги населенню через кризу
  • Росія вирішила повернутися до зернової угоди
  • США вважають, що Північна Корея таємно постачає зброю в Росію
  • Алекс де Мінаур здобув сенсаційну перемогу в Парижі
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Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?

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