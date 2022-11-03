SBS новини українською – 03/11/2022

У цьому бюлетені:
- У НПВ готуються до евакуації через загрозу паводку
- Жовтневий бюджет не передбачатиме додаткової грошової допомоги населенню через кризу
- Росія вирішила повернутися до зернової угоди
- США вважають, що Північна Корея таємно постачає зброю в Росію
- Алекс де Мінаур здобув сенсаційну перемогу в Парижі
Дізнайтеся більше:
Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді
Advertisement
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у