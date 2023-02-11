SBS новини українською – 12/02/2023

Найголовніше на цю годину:
- У Туреччині рятувальники продовжують пошукові роботи жертв землетрусів
- Руйнівний циклон Габріель зачепив частину острова Норфолк
- Ентоні Альбанізі планує взяти участь у параді Марді Гра в Сіднеї
- Австралія вимагатиме недопуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024
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