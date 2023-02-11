SBS новини українською – 12/02/2023

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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12 лютого 2023 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Найголовніше на цю годину:
  • У Туреччині рятувальники продовжують пошукові роботи жертв землетрусів
  • Руйнівний циклон Габріель зачепив частину острова Норфолк
  • Ентоні Альбанізі планує взяти участь у параді Марді Гра в Сіднеї
  • Австралія вимагатиме недопуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024
Дізнайтеся більше:

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