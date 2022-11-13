SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 13/11/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 13 November 2022 at 12:21pm
By Mariana Watson, Brooke Young
Source: SBS
Available in other languages

13 листопада 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 13 November 2022 at 12:21pm
By Mariana Watson, Brooke Young
Source: SBS
Available in other languages
Найголовніше на цю годину:
  • У Вікторії застерігають про можливість астматичних нападів
  • Австралія надасть Україні 30 військових броньованих машин Bushmaster
  • Міністр закордонних справ Австралії виступить з промовою щодо стосунків із Китаєм
  • У Вікторії розпочинається офіційна передвиборча кампанія
  • У Херсон повертається українська поліція та телебачення
  • Влада Австралії застерегла російських злочинців щодо викрадення даних клієнтів Medibank
  • Австралія пройшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінга
Дізнайтеся більше:

Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом

Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді

Що таке Попередження про надзвичайну ситуацію й Рівні пожежної небезпеки та що робити у разі загрози?

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