SBS новини українською – 13/11/2022

Найголовніше на цю годину:
- У Вікторії застерігають про можливість астматичних нападів
- Австралія надасть Україні 30 військових броньованих машин Bushmaster
- Міністр закордонних справ Австралії виступить з промовою щодо стосунків із Китаєм
- У Вікторії розпочинається офіційна передвиборча кампанія
- У Херсон повертається українська поліція та телебачення
- Влада Австралії застерегла російських злочинців щодо викрадення даних клієнтів Medibank
- Австралія пройшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінга
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Роботи українських митців представили на найбільшій в Австралії виставці скульптур під відкритим небом
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