SBS новини українською – 18/09/2022

У цьому бюлетені:
- Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі віддав шану Єлизаветі ІІ, а також зустрівся з королем і прем'єр-міністром Великобританії
- НАТО продовжуватиме надавати озброєння Україні
- У Росії заявили, що призупинили просування українських військ на Херсонщині
- Президент Путін заявив, що не планує припиняти війну в Україні
- Австралія може виділити Україні додаткову допомогу
- У Японії готуються до найбільшого за десятиліття тайфуну
- В AFL визначився другий учасник суперфіналу
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