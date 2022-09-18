SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 18/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 18 September 2022 at 10:18am
By Mariana Watson, Deborah Groarke, Hannah Kwon
Source: SBS

18 вересня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 18 September 2022 at 10:18am
By Mariana Watson, Deborah Groarke, Hannah Kwon
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанізі віддав шану Єлизаветі ІІ, а також зустрівся з королем і прем'єр-міністром Великобританії
  • НАТО продовжуватиме надавати озброєння Україні
  • У Росії заявили, що призупинили просування українських військ на Херсонщині
  • Президент Путін заявив, що не планує припиняти війну в Україні
  • Австралія може виділити Україні додаткову допомогу
  • У Японії готуються до найбільшого за десятиліття тайфуну
  • В AFL визначився другий учасник суперфіналу
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