SBS новини українською – 23/10/2022

У цьому бюлетені:
- Населення районів Норс Рівер у Новій Валії застерігають про загрозу паводку
- Уряд виділить додаткову фінансову допомогу постраждалим від повені на Тасманії
- Австралія та Японія підписали нову безпекову угоду
- Окупаційна влада Херсону намагається евакуювати місто
- Росія продовжує знищувати українську енергосистему
- В ООН звинуватили РФ у порушенні гуманітарного права через атаки на об’єкти цивільної інфраструктури
- Борис Джонсон може повернутися на посаду прем’єр-міністра Великої Британії
- Останні новини англійської футбольної прем’єр-ліги
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