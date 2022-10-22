SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 23/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

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SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 23 October 2022 at 10:51am
By Mariana Watson, Peggy Alexopoulou
Source: SBS

23 жовтня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 23 October 2022 at 10:51am
By Mariana Watson, Peggy Alexopoulou
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • Населення районів Норс Рівер у Новій Валії застерігають про загрозу паводку
  • Уряд виділить додаткову фінансову допомогу постраждалим від повені на Тасманії
  • Австралія та Японія підписали нову безпекову угоду
  • Окупаційна влада Херсону намагається евакуювати місто
  • Росія продовжує знищувати українську енергосистему
  • В ООН звинуватили РФ у порушенні гуманітарного права через атаки на об’єкти цивільної інфраструктури
  • Борис Джонсон може повернутися на посаду прем’єр-міністра Великої Британії
  • Останні новини англійської футбольної прем’єр-ліги
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