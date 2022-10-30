SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS новини українською – 30/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

SBS Ukrainian

SBS Ukrainian, 3 pm FM, TV Ch. 38 and 302, every Thursday Source: SBS

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Published 30 October 2022 at 1:05pm, updated 3 hours ago at 1:24pm
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS

30 жовтня 2022 року. Бюлетень SBS новин українською мовою.

Published 30 October 2022 at 1:05pm, updated 3 hours ago at 1:24pm
By Mariana Watson, Julien Oeuillet
Source: SBS
У цьому бюлетені:
  • Щонайменше 300 осіб постраждало під час святкування Хеловіну в Південній Кореї
  • Росія звинуватила Велику Британію до причетності у пошкодженні газопроводів Південний потік 1 і 2
  • Україна заявляє, що Росія продовжує евакуацію Херсона
  • В Африці, викрали подвійного громадянина Франції та Австралії
  • Українська тенісистка Катерина Байндль стала фіналісткою тенісного турніру в Іспанії
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