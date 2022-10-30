SBS новини українською – 30/10/2022

У цьому бюлетені:
- Щонайменше 300 осіб постраждало під час святкування Хеловіну в Південній Кореї
- Росія звинуватила Велику Британію до причетності у пошкодженні газопроводів Південний потік 1 і 2
- Україна заявляє, що Росія продовжує евакуацію Херсона
- В Африці, викрали подвійного громадянина Франції та Австралії
- Українська тенісистка Катерина Байндль стала фіналісткою тенісного турніру в Іспанії
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Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді
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