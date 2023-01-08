SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 08/01/2023

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

A rocket system for the Ukraine army close to the frontline of Kherson.

Пентагон підтвердив, що Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я" - російські військові продовжували вести бойові дії. Source: AAP

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Published 8 January 2023 at 11:47am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages

Найголовніше про 318-день війни в Україні.

Published 8 January 2023 at 11:47am
Presented by Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
Available in other languages
  • У Києво-Печерській лаврі відбулася історична Різдвяна літургія під проводом Блаженнішого митрополита Епіфанія
  • Російська армія не припиняла атак, незважаючи на нею ж оголошене так зване "різдвяне перемир’я"
  • Росія масово вивозить дітей з окупованих територій на новорічні свята до Москви, Ростова
  • Російська армія вивозить з окупованих територій українське зерно, а також метали зі знищених ними міст
  • У 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 3,25 відсотка при споживчій інфляції на рівні 21,5 відсотка та курсі національної валюти у 41 гривню за долар США
  • Українців за кордоном зобов'язали ставати на військовий облік у дипустановах
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