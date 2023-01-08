Україна сьогодні – 08/01/2023

У Києво-Печерській лаврі відбулася історична Різдвяна літургія під проводом Блаженнішого митрополита Епіфанія

Російська армія не припиняла атак, незважаючи на нею ж оголошене так зване "різдвяне перемир’я"

Росія масово вивозить дітей з окупованих територій на новорічні свята до Москви, Ростова

Російська армія вивозить з окупованих територій українське зерно, а також метали зі знищених ними міст

У 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 3,25 відсотка при споживчій інфляції на рівні 21,5 відсотка та курсі національної валюти у 41 гривню за долар США