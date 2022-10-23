Україна сьогодні – 23/10/2022

Росія атакувала інфраструктуру дев’яти областей України

В уряді повідомляють, що ситуація з енергопостачанням є складною але контрольованою

Україні доведеться економити споживання електрики впродовж тривалого періоду

Системи ППО відбивають близько 60% повітряних атак РФ

Україна закликає ООН завадити передачі Іраном дронів-камікадзе РФ

На Луганщині тривають запеклі бої

Під виглядом евакуації цивільних РФ переміщує війська на лівий берег Дніпра біля Херсона

Залишається ризик підриву російськими військами каховського водосховища

Уряд спростив процедуру повернення в Україну громадянам, депортованим у РФ

Росія масово мобілізує населення окупованих територій

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