Україна сьогодні – 23/10/2022

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На Луганщині тривають запеклі бої Source: AP / LIBKOS/AP

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Published 23 October 2022 at 11:49am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 241-день війни в Україні.

Published 23 October 2022 at 11:49am
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Росія атакувала інфраструктуру дев’яти областей України
  • В уряді повідомляють, що ситуація з енергопостачанням є складною але контрольованою
  • Україні доведеться економити споживання електрики впродовж тривалого періоду
  • Системи ППО відбивають близько 60% повітряних атак РФ
  • Україна закликає ООН завадити передачі Іраном дронів-камікадзе РФ
  • На Луганщині тривають запеклі бої
  • Під виглядом евакуації цивільних РФ переміщує війська на лівий берег Дніпра біля Херсона
  • Залишається ризик підриву російськими військами каховського водосховища
  • Уряд спростив процедуру повернення в Україну громадянам, депортованим у РФ
  • Росія масово мобілізує населення окупованих територій
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