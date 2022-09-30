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Україна сьогодні – 30/09/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Russia-Ukraine war

Українці готують кількаденні запаси їжі для себе і своїх тварин на випадок ядерної атаки Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images

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Published 30 September 2022 at 1:36pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 218-день війни в Україні.

Published 30 September 2022 at 1:36pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • Обстріли Харкова, Сумщини, Запоріжжя, Півдня України
  • У результаті обстрілів Дніпра пошкоджено 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок
  • Росіяни стягують на Донеччину і Херсонщину щойно мобілізовані сили
  • Після оголошення РФ, мобілізації кримські татари намагаються залишити півострів
  • Україна вважає, що організація Червоний Хрест виявилася безсилою проти російської агресії
  • Українці готуються до можливої ядерної атаки

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