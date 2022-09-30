Україна сьогодні – 30/09/2022

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- У результаті обстрілів Дніпра пошкоджено 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок
- Росіяни стягують на Донеччину і Херсонщину щойно мобілізовані сили
- Після оголошення РФ, мобілізації кримські татари намагаються залишити півострів
- Україна вважає, що організація Червоний Хрест виявилася безсилою проти російської агресії
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SBS новини українською – 30/09/2022
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