Україна сьогодні – 30/09/2022

Обстріли Харкова, Сумщини, Запоріжжя, Півдня України

У результаті обстрілів Дніпра пошкоджено 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок

Росіяни стягують на Донеччину і Херсонщину щойно мобілізовані сили

Після оголошення РФ, мобілізації кримські татари намагаються залишити півострів

Україна вважає, що організація Червоний Хрест виявилася безсилою проти російської агресії

Українці готуються до можливої ядерної атаки



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