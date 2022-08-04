ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የሰላም ድርድሩ ከከሸፈ አገራችን ውስጥ እስከ መቼውም ሊያባራ የማይችል የእርስ በርስ ጦርነት የሚያስከትለው ዕልቂት ሊመጣ ይችላል" አቶ ልዑል ፍሰሃ

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Luel Fesseha. Source: SBS / L.Fesseha

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Published 4 August 2022 at 2:04pm, updated 12 August 2022 at 3:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ልዑል ፍሰሃ - በሜልተን ክፍለ ከተማ የሥራ ስልጠና ከፍተኛ ባለሙያ፣ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ Mአዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ - በቪክቶሪያ AMES የሠፈራ ጉዳይ ሥራ አስኪያጅና ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ጥናት ተመራማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ስላለው የሰላም ድርድር አስፈላጊነት ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 4 August 2022 at 2:04pm, updated 12 August 2022 at 3:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የድርድር ግቦች
  • የስኬት ትሩፋቶች
  • የክሽፈት መዘዞች
“ድርድሩ ከተሳካ በየትኛውም ወገን ላለ ሰው የሕይወትም የመንፈስም ትሩፋት ይኖረዋል፤ ካልተሳካ ማንም ተጠቃሚ አይሆንም። ምናልባትም የሚያተርፍ ቢኖር የኢትዮጵያን መውደቅ አሰፍስፈው ለሚጠብቁ ይሆናል።” ወ/ሮ ሰብለወርቅ አሰፋ

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“ድርድሩ ካልተሳካ የምንመለሰው ወደ ጦርነት ነው። ተሳክቶ መፍትሔ ካገኘን ጦርነትና ውድመትን ያስቀርልናል።” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

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“ድርድሩ እንዲሳካ የሚያደርጉ በርካታ ጉዳዮች አሉ። ድርድሩ የግድ መሳካት እንደሚኖርበት አስገዳጅ ሁኔታዎች አሉ። ያለውን ችግር በድርድር የመፍታት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። እንዲያም ሆኖ ድርድሩ ሳይሳካ ቢቀር እንደ ዳርፎርና ሶማሊያ ነው የምንሆነው።” ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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"ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የምንፈልገው አሸናፊ መሆንን ነው፤ በጋራ የምናሸንፈበትን ሰላም ለማግኘት ዋጋ መክፈል ይኖርብናል" ሰብለወርቅ ታደሰ

“ድርድሩ እንዲሳካ ለማድረግ የመንግሥትና የትግራይ ተደራዳሪዎች የቋንቋና የሚዲያ አጠቃቀማቸውን ከጦርነቱ ወቅት በተለየ አቅጣጫ ማለዘብ አለባቸው” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ያለው የሰላም ድርድር ለስኬት እንዲበቃ የሕዝብና የባሕር ማዶ ኢትዮጵያውያን ሚና ምን ሊሆን ይገባል?

ለሰላም ድርድር ስኬት የአደራዳሪዎች አዎንታዊና አሉታዊ ሚና ይሆናል?

“የሰላም ድርድሩ ቢሳካ ወይም ጎጂ ጎን ቢገጥመው የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሩ ልምዶችን ያገኛል ብዬ አስባለሁ” ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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