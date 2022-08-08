ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ለሰላም ድርድር ስኬት የአደራዳሪዎች አዎንታዊና አሉታዊ ሚና ይሆናል?

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High representative of the African union for the horn of Africa and former Nigerian President Olusegun Obasanjo. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

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Published 8 August 2022 at 7:42pm, updated 10 August 2022 at 9:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ልዑል ፍሰሃ - በሜልተን ክፍለ ከተማ የሥራ ስልጠና ከፍተኛ ባለሙያ፣ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን - ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ - በቪክቶሪያ AMES የሠፈራ ጉዳይ ሥራ አስኪያጅና ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ጥናት ተመራማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ስላለው የሰላም ድርድር አስፈላጊነት ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 8 August 2022 at 7:42pm, updated 10 August 2022 at 9:14pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • አደራዳሪዎች
  • ገለልተኛነት
  • ተቀባይነት
“ምዕራባውያን በተለይ በአገራችን ጉዳይ እጃቸውን በግልፅ እያስገቡ ነው ያሉት። እነሱ ያጣሉናል፤ እነሱ ልናስታርቃችሁ እንምጣ ይላሉ። መፍትሔ የሚሆነው እሱ አይደለም። መፍትሔ የሚሆነው ባለፉት 20 ወራት በሕዝባችን ላይ የደረሰውን ግፍ፣ ሰቆቃና የኢኮኖሚ ውድቀት ተረድተን ከዚህ በኋላ ቢያንስ ያ ነገር እንዳይቀጥል ተመሳሳይ አቋም ልንይዝ ይገባል።” አቶ ልዑል ፍሰሃ

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“ባለፉት 20 ወራት ብቻ ሳይሆን ለ30 ዓመታት ኢትዮጵያ በታሪኳ ሆኖባት በማያውቀው መልኩ መፈንጫ ነበረች ብዬ ነው የማስበው። እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ። ይካሔዳል ለሚባለው ድርድር ቢያንስ አደራዳሪዎቹ ከነጮቹ ይልቅ አፍሪካውያን መሆናቸው የተሻለ ሊሆን ይችላል” ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ

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“አደራዳሪዎቹ ምን ይሁኑ ምን ሁለቱ አካላት ከተቀበሏቸው ብዙም አስቸጋሪ ይሆናል ብዬ አላስብም። ዋናው አደራዳሪዎቹ ብቃት ያላቸው፣ ገለልተኛና የጥቅም ግጭት የሌላቸው መሆኑ ነው።” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

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“አደራዳሪዎቹ ምን ይሁኑ ምን ሁለቱ አካላት ከተቀበሏቸው ብዙም አስቸጋሪ ይሆናል ብዬ አላስብም። ዋናው አደራዳሪዎቹ ብቃት ያላቸው፣ ገለልተኛና የጥቅም ግጭት የሌላቸው መሆኑ ነው።” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

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“ዋናው ቁልፉ ጥያቄ መሆን ያለበት ሁሉም ወገኖች በኢትዮጵያዊነትና በአገሪቱ ህልውና ላይ ያምናሉ ወይ ነው።” ዶ/ር ተበጀ ሞላ
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"የሰላም ድርድሩ ከከሸፈ አገራችን ውስጥ እስከ መቼውም ሊያባራ የማይችል የእርስ በርስ ጦርነት የሚያስከትለው ዕልቂት ሊመጣ ይችላል" አቶ ልዑል ፍሰሃ

"ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የምንፈልገው አሸናፊ መሆንን ነው፤ በጋራ የምናሸንፈበትን ሰላም ለማግኘት ዋጋ መክፈል ይኖርብናል" ሰብለወርቅ ታደሰ

“ድርድሩ እንዲሳካ ለማድረግ የመንግሥትና የትግራይ ተደራዳሪዎች የቋንቋና የሚዲያ አጠቃቀማቸውን ከጦርነቱ ወቅት በተለየ አቅጣጫ ማለዘብ አለባቸው” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

“የሰላም ድርድሩ ቢሳካ ወይም ጎጂ ጎን ቢገጥመው የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሩ ልምዶችን ያገኛል ብዬ አስባለሁ” ዶ/ር ተበጀ ሞላ

በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ያለው የሰላም ድርድር ለስኬት እንዲበቃ የሕዝብና የባሕር ማዶ ኢትዮጵያውያን ሚና ምን ሊሆን ይገባል?

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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ