ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ድርድሩ እንዲሳካ ለማድረግ የመንግሥትና የትግራይ ተደራዳሪዎች የቋንቋና የሚዲያ አጠቃቀማቸውን ከጦርነቱ ወቅት በተለየ አቅጣጫ ማለዘብ አለባቸው” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

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Dabessa Waqjira. Source: SBS / D.Waqjira

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Published 5 August 2022 at 6:10pm, updated 12 August 2022 at 3:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ልዑል ፍሰሃ - በሜልተን ክፍለ ከተማ የሥራ ስልጠና ከፍተኛ ባለሙያ፣ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን - ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ - በቪክቶሪያ AMES የሠፈራ ጉዳይ ሥራ አስኪያጅና ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ጥናት ተመራማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ስላለው የሰላም ድርድር አስፈላጊነት ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 5 August 2022 at 6:10pm, updated 12 August 2022 at 3:08pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • መደበኛ መሠረታዊ አገልግሎቶች አቅርቦት ለትግራይ
  • የክልልና ፌዴራል አስተዳደር በትግራይ
  • ጥርጣሬና አመኔታ
“ስጋቶቻችንን ይፋ እናድርግ። እንተማመን። ሁላችንም በዚህ ግፊት ውስጥ ከሄድን ውጤታማ አንሆንም። ውጤታማ የምንሆነው አንድ የጋራ አገር ይኑረን ብለን ዳግም ልብ የሚያደማ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ከተማመን፣ ትዕቢታችንንና አልነካ ባይነታችንን ለጋራ ሰላም ስንል ስናስካ ብቻ ነው።” ወ/ሮ ሰብለወርቅ አሰፋ

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“የትግራይ ሕዝብ የኢትዮጵያ ሕዝብ አካል ነው። በትግራይ ሕዝብ ላይ የሚደርስ በደል የሁላችንም ጥያቄ መሆን አለበት።” ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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“የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ለፌዴራሉ መንግሥት ዕውቅናን መስጠት አለበት፤ የፌዴራል መንግሥቱ ለትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዕውቅናን መስጠት አለበት። ዕውቅና ካልተሰጣጡ ድርድሩ ዋጋ የለውም።” አቶ ልዑል ፍሰሃ

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በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ያለው የሰላም ድርድር ለስኬት እንዲበቃ የሕዝብና የባሕር ማዶ ኢትዮጵያውያን ሚና ምን ሊሆን ይገባል?

"የሰላም ድርድሩ ከከሸፈ አገራችን ውስጥ እስከ መቼውም ሊያባራ የማይችል የእርስ በርስ ጦርነት የሚያስከትለው ዕልቂት ሊመጣ ይችላል" አቶ ልዑል ፍሰሃ

"ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የምንፈልገው አሸናፊ መሆንን ነው፤ በጋራ የምናሸንፈበትን ሰላም ለማግኘት ዋጋ መክፈል ይኖርብናል" ሰብለወርቅ ታደሰ

“የሰላም ድርድሩ ቢሳካ ወይም ጎጂ ጎን ቢገጥመው የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሩ ልምዶችን ያገኛል ብዬ አስባለሁ” ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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ለሰላም ድርድር ስኬት የአደራዳሪዎች አዎንታዊና አሉታዊ ሚና ይሆናል?

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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ