ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የሰላም ድርድሩ ቢሳካ ወይም ጎጂ ጎን ቢገጥመው የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሩ ልምዶችን ያገኛል ብዬ አስባለሁ” ዶ/ር ተበጀ ሞላ

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Dr Tebeje Molla. Source: SBS / T.Molla

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Published 7 August 2022 at 6:39pm, updated 10 August 2022 at 9:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ልዑል ፍሰሃ - በሜልተን ክፍለ ከተማ የሥራ ስልጠና ከፍተኛ ባለሙያ፣ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን - ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ - በቪክቶሪያ AMES የሠፈራ ጉዳይ ሥራ አስኪያጅና ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ጥናት ተመራማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ስላለው የሰላም ድርድር አስፈላጊነት ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 7 August 2022 at 6:39pm, updated 10 August 2022 at 9:25pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • የሰላም ድርድርና የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን
  • ልምድ ቀሰማ
  • አዎንታዊና አሉታዊ ተፅዕኖዎች
“አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግሥት የደካማ ኃይሎች ስብስብ ስለሆነ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ፈርጥ የሆነ ጥሩ ሃሳብ ቢያቀርብላቸውም የመወሰን አቅማቸው ውስን ነው።” አቶ ልዑል ፍሰሃ

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“በኢትዮጵያና መንግሥትና ሕወሓት መካከል የሚካሔደው ድርድር በሰላም ቢያልቅ ለኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ትልቅ ግብኣት ይሆናል። አገራዊ ምክክሩ ሁላችንም ሰጥተን የምንቀበልበት መደረክ ነው፤ ድርድሩ ካልተሳካ በአገራዊ ምክክሩ ላይ ጥላ ያጠላል ብዬ ነው የማስበው።” ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ

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“ድርድሩ ከተሳካ በሰላማዊ መንገድ ተወያይተን ችግሮችን መፍታት እንድንችል ትምህርት ይሰጠናል፤ ለአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ዕድል ይከፍታል ብዬ አስባለሁ። ኦሮሚያ ውስጥ ጠብመንጃ አንስቶ የሚዋጋ ስላለ ከእነዚያም ጋር ከጠብመንጃ ይልቅ በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ ወደ አገራዊ ጉዳይ የማምጣትና አብሮ የመሥራት ዕድል ይፈጥራል ። በአገራዊ ምክክሩ የመሳተፍ ዕድልም ይጨምራል።” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

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በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ያለው የሰላም ድርድር ለስኬት እንዲበቃ የሕዝብና የባሕር ማዶ ኢትዮጵያውያን ሚና ምን ሊሆን ይገባል?

ለሰላም ድርድር ስኬት የአደራዳሪዎች አዎንታዊና አሉታዊ ሚና ይሆናል?

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“ድርድሩ እንዲሳካ ለማድረግ የመንግሥትና የትግራይ ተደራዳሪዎች የቋንቋና የሚዲያ አጠቃቀማቸውን ከጦርነቱ ወቅት በተለየ አቅጣጫ ማለዘብ አለባቸው” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

"የሰላም ድርድሩ ከከሸፈ አገራችን ውስጥ እስከ መቼውም ሊያባራ የማይችል የእርስ በርስ ጦርነት የሚያስከትለው ዕልቂት ሊመጣ ይችላል" አቶ ልዑል ፍሰሃ

"ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የምንፈልገው አሸናፊ መሆንን ነው፤ በጋራ የምናሸንፈበትን ሰላም ለማግኘት ዋጋ መክፈል ይኖርብናል" ሰብለወርቅ ታደሰ

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