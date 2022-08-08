ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በኢትዮጵያ መንግሥትና ሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ያለው የሰላም ድርድር ለስኬት እንዲበቃ የሕዝብና የባሕር ማዶ ኢትዮጵያውያን ሚና ምን ሊሆን ይገባል?

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Tigrayan Community in South Africa (L), and Ethiopian Community in Israel (R). Source: Getty / Alet Pretorius / Menahem Kahana

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Other ways to listen

Published 8 August 2022 at 4:00pm, updated 10 August 2022 at 9:22pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ልዑል ፍሰሃ - በሜልተን ክፍለ ከተማ የሥራ ስልጠና ከፍተኛ ባለሙያ፣ ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ - በብሪስበን - ኩዊንስላንድ የደቡብ ማኅበረሰብ ማዕከል ማኔጂንግ ዳይሬክተር፣ አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ - በቪክቶሪያ AMES የሠፈራ ጉዳይ ሥራ አስኪያጅና ዶ/ር ተበጀ ሞላ - በዲከን ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ፖሊሲና የማኅበራዊ ፍትሕ ጥናት ተመራማሪ፤ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል ሊካሔድ በዕሳቤ ስላለው የሰላም ድርድር አስፈላጊነት ግለ አተያያቸውን ያጋራሉ።

Published 8 August 2022 at 4:00pm, updated 10 August 2022 at 9:22pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች
  • ብሔራዊ ጥቅምና የሰላም ተደራዳሪዎች
  • ለሰላም ስኬት ሕዝባዊ ተፅዕኖዎች
  • የባሕር ማዶ ነዋሪ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሚና
“ሁልጊዜ ጦርነትን የሚጀምሩት ፖለቲከኞችና የጦር ጠበብቶች ናቸው። ሕዝብ እንደ ሕዝብ ሰላምን ይፈልጋል። ለሰላም የሚደረገው ማንኛውም ርብርብ በሁሉም ወገን ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል። በዳያስፖራውም ጭምር፤ ነገር ግን የሰላም ንግግሩ እውነተኛ መሆንና ሕዝብን ያቀፈ መሆን አለበት።” አቶ ልዑል ፍሰሃ

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“ችግሩን ከምናባብሰው አካል አንዱ ስለሆንን፤ ችግሩ እንዲበርድም ለማድረግ በውጭ የምንንኖር ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሚና ሊሆን ይገባል። ይኼ ድርድር ውጤታማ እንዲሆን እያመመንም ጭምር አሉታዊ ነገሮችን ባለማራገብ፤ ከልዩነቶቻችን ይልቅ አንድነታችን ላይ መሥራት የምንችልበት ዕድል ቢኖር ኢትዮጵያ አትራፊ ትሆናለች።” ወ/ሮ ሰብለወርቅ ታደሰ

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“ያለፉ አሉታዊ ነገሮች ላይ ከማተኮር ይልቅ የሚመጣው ተስፋ ላይ ከተተኮረ ችግሩ ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ሁሉም የሰላም አምባሳደር ከሆነ የጦርነት ድምፆች ይቀንሳሉ። የሰላም መንገዶች ይጨምራሉ ብዬ አስባለሁ።” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

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"ከተቻለ ገንቢ ምክረ ሃሳብ ማቅረብ፤ ካልተቻለ አላስፈላጊ ተፅዕኖ ፈጥሮ ውይይቱ ዕንቅፋት እንዳይገጥመው ማድረግ።" ዶ/ር ተበጀ ሞላ
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ለሰላም ድርድር ስኬት የአደራዳሪዎች አዎንታዊና አሉታዊ ሚና ይሆናል?

“የሰላም ድርድሩ ቢሳካ ወይም ጎጂ ጎን ቢገጥመው የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጥሩ ልምዶችን ያገኛል ብዬ አስባለሁ” ዶ/ር ተበጀ ሞላ

“ድርድሩ እንዲሳካ ለማድረግ የመንግሥትና የትግራይ ተደራዳሪዎች የቋንቋና የሚዲያ አጠቃቀማቸውን ከጦርነቱ ወቅት በተለየ አቅጣጫ ማለዘብ አለባቸው” አቶ ዳባሳ ዋቅጅራ

"ሁላችንም ኢትዮጵያውያን የምንፈልገው አሸናፊ መሆንን ነው፤ በጋራ የምናሸንፈበትን ሰላም ለማግኘት ዋጋ መክፈል ይኖርብናል" ሰብለወርቅ ታደሰ

"የሰላም ድርድሩ ከከሸፈ አገራችን ውስጥ እስከ መቼውም ሊያባራ የማይችል የእርስ በርስ ጦርነት የሚያስከትለው ዕልቂት ሊመጣ ይችላል" አቶ ልዑል ፍሰሃ

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ