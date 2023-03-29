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没有什么能够阻挡：西澳患癌八旬长者参加冲浪救生泳赛勇夺铜牌

因患上癌症，81岁的罗伯特·沃特金斯不得不离开海浪一段时间，这次比赛对他来说有点难度。但海滩上的观众，看到的是罗伯特出战比他年轻的组别的赛事，并且勇夺铜牌。

An older man wearing swimmers and a swimming cap standing with his arms on his hips in ankle deep water.

Robert Watkins not only competed but did so in the age group below the one he's technically meant to be in. Source: Supplied / Surf Life Saving Australia

要点：
  • 罗伯特是 80 岁以上年龄组唯一的参赛者，因此他出战 75 岁以上年龄组的比赛；
  • 2023 年冲浪救生锦标赛在珀斯举行，5500 人参加了赛事 ；
  • 罗伯特和他的儿子一同参赛。
81岁的罗伯特·沃特金斯本周参加了澳大利亚冲浪救生锦标赛，他参加比赛本身就令人印象深刻。

今年这一赛事在珀斯举行，81 岁的罗伯特是最年长的参赛者。

由于他是 80 岁以上组别中唯一的参赛者，所以改为出战较年轻的 75-80 岁组别比赛。

罗伯特在周一（3月27日）的冲浪游泳比赛中获得铜牌。

他在澳大利亚冲浪救生协会（Surf Life Saving Australia）网站表示：“我感到非常满意，因为我患胰腺癌两年了，期间变得越来越虚弱。能够回来……感觉真的很好。”
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罗伯特承认在比赛时感到“有点残酷”，他必须比平常更努力。周二，他和儿子一起参加锦标赛中的大师组别赛事。

罗伯特说：“这是我期盼已久的事情之一。他（儿子）坚持要组队参加比赛，他本身就是一名出色的选手，但他很乐意和我一起参赛。”

“我的儿子能和我在一起，感觉真是太特别了。”

罗伯特的儿子西蒙·沃特金斯（Simon Watkins）住在悉尼，但他把比赛权转到他父亲的北科特索冲浪救生俱乐部（North Cottesloe Surf Life Saving Club），令两人可以并肩出赛。
Simon Watkins embraces his father on the beach, kissing him on the head.
Simon Watkins with his father Robert. Source: Supplied / Surf Life Saving Australia
罗伯特说，这项运动的意义不仅仅是健身。

他说：“我喜欢和认识多年的人见面，这是一个很好的环境。”

“冲浪运动是一项需要团队努力和友爱的运动，它是一项很棒的运动。”

罗伯特鼓励其他人参与冲浪救生活动。

他说：“冲浪俱乐部能为每个人提供某些东西，加入团队、参与急救、驾驶无人机......每个人都能找到适合自己的东西。”
Rob Watkins standing in his surf life saving gear next to a young boy in his swimming gear and cap.
Robert Watkins, the oldest competitor in the 2023 Surf Life Saving Championships with the youngest competitor, 12-year-old Cal Fischer from Currumbin in Queensland. Source: Supplied / Surf Life Saving Australia
超过 5500 人，包括年仅 12 岁的儿童，参加在珀斯特里格（Trigg）和科特索（Cottesloe）海滩举行的 2023 年澳大利亚冲浪救生锦标赛。

有 1200 人参加了大师组别赛事，他们当中很多是老将，曾经参加过奥运会。

青少年组别和大师组别的赛事已经结束，公开赛将于3月29日至4月2日举行。

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Published 29 March 2023 4:14pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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Perth