没有什么能够阻挡：西澳患癌八旬长者参加冲浪救生泳赛勇夺铜牌

要点： 罗伯特是 80 岁以上年龄组唯一的参赛者，因此他出战 75 岁以上年龄组的比赛；

2023 年冲浪救生锦标赛在珀斯举行，5500 人参加了赛事 ；

罗伯特和他的儿子一同参赛。

81岁的罗伯特·沃特金斯本周参加了澳大利亚冲浪救生锦标赛，他参加比赛本身就令人印象深刻。





今年这一赛事在珀斯举行，81 岁的罗伯特是最年长的参赛者。





由于他是 80 岁以上组别中唯一的参赛者，所以改为出战较年轻的 75-80 岁组别比赛。





罗伯特在周一（3月27日）的冲浪游泳比赛中获得铜牌。





他在澳大利亚冲浪救生协会（Surf Life Saving Australia）网站表示：“我感到非常满意，因为我患胰腺癌两年了，期间变得越来越虚弱。能够回来……感觉真的很好。”



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罗伯特承认在比赛时感到“有点残酷”，他必须比平常更努力。周二，他和儿子一起参加锦标赛中的大师组别赛事。





罗伯特说：“这是我期盼已久的事情之一。他（儿子）坚持要组队参加比赛，他本身就是一名出色的选手，但他很乐意和我一起参赛。”





“我的儿子能和我在一起，感觉真是太特别了。”





罗伯特的儿子西蒙·沃特金斯（Simon Watkins）住在悉尼，但他把比赛权转到他父亲的北科特索冲浪救生俱乐部（North Cottesloe Surf Life Saving Club），令两人可以并肩出赛。



Simon Watkins with his father Robert. Source: Supplied / Surf Life Saving Australia 罗伯特说，这项运动的意义不仅仅是健身。





他说：“我喜欢和认识多年的人见面，这是一个很好的环境。”





“冲浪运动是一项需要团队努力和友爱的运动，它是一项很棒的运动。”





罗伯特鼓励其他人参与冲浪救生活动。





他说：“冲浪俱乐部能为每个人提供某些东西，加入团队、参与急救、驾驶无人机......每个人都能找到适合自己的东西。”



Robert Watkins, the oldest competitor in the 2023 Surf Life Saving Championships with the youngest competitor, 12-year-old Cal Fischer from Currumbin in Queensland. Source: Supplied / Surf Life Saving Australia 超过 5500 人，包括年仅 12 岁的儿童，参加在珀斯特里格（Trigg）和科特索（Cottesloe）海滩举行的 2023 年澳大利亚冲浪救生锦标赛。





有 1200 人参加了大师组别赛事，他们当中很多是老将，曾经参加过奥运会。





青少年组别和大师组别的赛事已经结束，公开赛将于3月29日至4月2日举行。





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