澳洲一大型能源公司公布10亿澳元利润 工会：这令消费者“感到震惊”

要点： 本周四发布的一份报告显示，Origin Energy上一财年的利润增长了83.5%;

澳大利亚工会理事会表示，在电费上涨的情况下，这将“令许多能源消费者感到震惊”;

就在一周前，澳大利亚联邦银行公布2023财年净利润为102亿澳元。

澳大利亚最大的能源生产商之一Origin Energy报告称，截至 2023财年，该公司的利润增长了83.5%，相当于年净利润10.6亿澳元。





该公司周四上午发布年度报告，披露其基本收益从2022财年的21.1亿澳元升至31.2亿澳元。





该公司首席执行官弗兰克·卡拉布里亚（Frank Calabria）表示：“大宗商品价格上涨”和煤炭供应成本下降是盈利增加的关键因素，同时，该公司的股价在周四上涨了 2%。





然而，在澳大利亚证券交易所之外，这家能源供应商10亿澳元的利润并不那么受欢迎，一些人质疑该公司是否将节省下来的成本回馈给了消费者。



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不到两年前，该公司宣布，由于通胀和批发成本上升导致能源价格上涨，其客户的能源支出将上涨多至25%，相当于每年数百澳元。在这段时间里，这种担忧尤甚。





澳大利亚工会理事会（ACTU）周四表示，在这种背景下，该公司的利润激增将“令许多能源消费者感到震惊”。





“澳大利亚人会发现很难接受Origin公布如此巨大的利润增长，尤其是当我们听到人们为了维持收支平衡而不用暖气、热水或夜间照明时，这些经历让人心碎，” 澳大利亚工会理事会助理秘书长约瑟夫·米切尔（Joseph Mitchell）说。





“消费者自然想知道这些大型能源公司如何能够证明如此巨额利润的合理性，尤其是Origin的报告中称，这部分利润是由于他们购买能源的成本下降产生的，而他们未能及时将这些利润回馈给消费者，为他们节省开支。”





金融比较网站Finder6月份发布的一份报告显示，在1090名受访者中，近80%的人表示，由于电费上涨，他们计划减少冬季用电量。受访者们表示，在不使用电器时他们将会关灯关电源；同时，他们也将减少暖气或空调的使用，并减少在家工作的时间。



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1月份，Origin Energy的天然气价格也大幅上涨，澳大利亚部分地区的平均住户支出上涨达22.1%，即每年370澳元（基于年平均消费量计算）。





据《澳大利亚金融评论》报道，该公司发言人当时表示：“与所有零售商一样，近几个月来我们一直面临着高昂的天然气成本，这意味着我们向客户供应天然气的成本更高。”





“提高价格从来都不是我们轻易做出的决定，尤其是当我们知道人们正在为高昂的生活成本而苦苦挣扎时。”





卡拉布里亚在周四宣布利润增长时表示，该公司承认生活成本压力，包括高企的能源价格，因此他们大幅增加了对客户的支持。





“今年我们的目标是用 4500 万澳元来支持陷入困境的客户们，”他说，“我们去年花费3000万澳元帮助需要支持的客户，新费用是在此基础上增加的。”





“我们将继续与政府和监管机构合作，努力支持社区中最弱势的成员。”





八天前，澳大利亚联邦银行公布利润增长5%，全年税后净利润达到创纪录的102亿澳元。就在同一天，澳大利亚最大的电信公司Telstra公布年度利润为21亿澳元，2023财年总收入为232亿澳元。





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