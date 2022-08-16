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SBS晚新闻（2022年8月16日）

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Published 16 August 2022 at 5:35pm, updated 16 August 2022 at 5:37pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

澳洲前总理莫里森被指曾秘密担任至少五个部长；澳人国际旅行新动向：海外度假人数首超探亲访友人数；维州学车者可免费参加所有相关驾考；新州用多种语言包括普通话宣传洪水应对信息。（请点击收听详细内容）

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