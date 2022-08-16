SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月16日）Play06:06SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.7MB)Published 16 August 2022 at 5:35pm, updated 16 August 2022 at 5:37pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲前总理莫里森被指曾秘密担任至少五个部长；澳人国际旅行新动向：海外度假人数首超探亲访友人数；维州学车者可免费参加所有相关驾考；新州用多种语言包括普通话宣传洪水应对信息。（请点击收听详细内容）Published 16 August 2022 at 5:35pm, updated 16 August 2022 at 5:37pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE莫里森发长文解释秘密就任多部长职位事件 前内政部长呼吁莫里森辞职澳人海外旅行新动向：自疫情以来 度假首超探亲访友成首要原因维州学车者即日起可免费参加所有驾驶相关考试为助多元社区应对洪水危机 新州SES用六语包括普通话宣传安全信息“破坏我们的民主”：莫里森曾秘密就任至少五个部长职位【分析】澳洲前总理莫里森秘密宣誓就任多个部长 这是如何做到的？Advertisement分享Latest podcast episodes“我的疫情岁月”征文讲述华人故事为什么莫里森要兼任多个内阁部长职务？安居澳洲：澳大利亚的动物福利法规有哪些？【疫苗快报】联合二价疫苗英国获批 莫德纳设立维州疫苗生产设施