SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月23日）Play06:28SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.95MB)Published 23 August 2022 at 5:16pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 未来五年澳洲十大紧缺职业预测；澳洲联邦内阁同意对莫里森任职部长一事进行独立调查；新州免费职业培训计划延至明年7月；新州州长希望推动缩短新冠隔离期 流行病学家称为时尚早。（请点击收听详细报道）Published 23 August 2022 at 5:16pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚每日COVID-19要闻：TGA批准新冠新药 总理进一步调查莫里森秘密部长事件澳洲十大紧缺职业是哪些？峰会有望着手解决残疾人就业障碍新州免费职培计划延至明年7月 新数据显示学徒和实习生人数增加原住民在历史性的丛林法庭听证会上提供证据以阻止“毁灭性”的北领地天然气项目新州州长希望推动缩短新冠隔离期 流行病学家称为时尚早内阁同意对莫里森秘密任职部长一事展开独立调查Advertisement分享Latest podcast episodes接到腾讯客服电话称微信号将被关停？新型诈骗需警惕莫里森兼职事件法律建议公布 多方呼吁继续调查【聚焦伽马节】华人摄影师梁家源:“我的目标是拍摄1000个澳洲的节庆活动”【聚焦伽马节】华裔和原住民年轻人畅谈携手共进