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SBS晚新闻（2022年8月26日）

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Published 26 August 2022 at 5:51pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲高校学生和留学生体验最新年度调查公布；每天约3.1万澳洲人因长期新冠请病假；维州将开设免费儿童呼吸道全科医生诊所；新国际研究预测2100年全球和澳洲的天气。（请点击收听详细内容）

Published 26 August 2022 at 5:51pm
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