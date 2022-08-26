SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月26日）Play06:07SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.66MB)Published 26 August 2022 at 5:51pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲高校学生和留学生体验最新年度调查公布；每天约3.1万澳洲人因长期新冠请病假；维州将开设免费儿童呼吸道全科医生诊所；新国际研究预测2100年全球和澳洲的天气。（请点击收听详细内容）Published 26 August 2022 at 5:51pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“我们需要透明度”：总理透露对莫里森秘密部长门调查细节澳大利亚每日COVID-19要闻：每天估计有3.1万澳人因长期新冠请病假求学路漫喜忧参半 澳大利亚高校学生和留学生体验最新年度调查出炉新国际研究揭约80年后全球生活 2100年澳大利亚天气将会如何？【观点】能源危机下 澳大利亚电力公司财报季纷纷“暴雷”维州政府宣布新开两家儿童呼吸道诊所 持国民医保卡与否均免费Advertisement分享Latest podcast episodes【疫苗快报】下月起高危幼童可接种新冠疫苗 未成年人也可接种Novavax“最让我感动的一件事” 澳洲人的中文歌被乌克兰网红翻唱SBS早新闻（8月26日）【对话后浪】职场真需要那么多密切走动吗？