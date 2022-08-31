SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年8月31日）Play12:57SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.71MB)Published 31 August 2022 at 5:47pm, updated an hour ago at 6:08pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 新报告披露困扰澳洲人的十大疾病；就业峰会能否解决澳洲技能短缺和移民危机？澳洲行业协会呼吁修改最低工作年龄至13岁；澳洲新冠病例超一千万 感染和死亡中位年龄数据公布。（请点击收听详细内容）Published 31 August 2022 at 5:47pm, updated an hour ago at 6:08pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳洲租房危机：房租涨房源少，是时候讨论租金冻结或管控了吗？新报告披露困扰澳大利亚人的十大疾病 在各州和领地哪些最常见？澳大利亚每日COVID-19要闻：全澳新冠病例超千万 中位年龄为31岁行业协会称年龄低至13岁的儿童可帮助解决澳洲劳动力短缺问题澳洲面对技能短缺、移民和加薪困境 这100名嘉宾能给出解决方案吗？2022年澳洲表现最差的五款退休金披露，您的Super收益如何？Advertisement分享Latest podcast episodes【正在行动】“让海外水电工可读专业课程” 华人分享对用工短缺的感受SBS早新闻（8月31日）SBS晚新闻（2022年8月30日）【疫苗快报】全国内阁将决定是否缩短新冠感染者强制隔离期