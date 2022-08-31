SBS 普通话电台

SBS晚新闻（2022年8月31日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin evening news

SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 31 August 2022 at 5:47pm, updated an hour ago at 6:08pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

新报告披露困扰澳洲人的十大疾病；就业峰会能否解决澳洲技能短缺和移民危机？澳洲行业协会呼吁修改最低工作年龄至13岁；澳洲新冠病例超一千万 感染和死亡中位年龄数据公布。（请点击收听详细内容）

Published 31 August 2022 at 5:47pm, updated an hour ago at 6:08pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS
SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

澳洲租房危机：房租涨房源少，是时候讨论租金冻结或管控了吗？

新报告披露困扰澳大利亚人的十大疾病 在各州和领地哪些最常见？

澳大利亚每日COVID-19要闻：全澳新冠病例超千万 中位年龄为31岁

行业协会称年龄低至13岁的儿童可帮助解决澳洲劳动力短缺问题

澳洲面对技能短缺、移民和加薪困境 这100名嘉宾能给出解决方案吗？

2022年澳洲表现最差的五款退休金披露，您的Super收益如何？

Advertisement

分享

Latest podcast episodes

Skilled Workers

【正在行动】“让海外水电工可读专业课程” 华人分享对用工短缺的感受

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（8月31日）

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2022年8月30日）

SBS中文疫苗快报

【疫苗快报】全国内阁将决定是否缩短新冠感染者强制隔离期