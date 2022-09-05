SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年9月5日）Play06:19SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.02MB)Published 5 September 2022 at 5:15pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲将大幅提高多项福利款项金额；留学生可在澳工作更久的规定引发赞赏；新报告披露澳洲女性对工作三大期望；气候变化危及澳人生命 专家呼吁紧急行动。（请点击收听详细内容）Published 5 September 2022 at 5:15pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE尼克·基里奥斯在美网公开赛击败卫冕冠军丹尼尔·梅德韦杰夫“这对我们意义重大”： 留学生可在澳工作更久的规定引发赞赏后疫情时代的澳洲女性：职场路漫 “三好”期望能否如愿？专员称澳洲青少年拘留危机对儿童和家庭来说是“失败的”气候变化正危及澳人生命 专家呼吁紧急推出气候健康行动计划9月20日起澳洲将大幅提高多项福利款项金额 具体有哪些？Advertisement分享Latest podcast episodes澳洲“大赦”州担签证 是真的吗？符合一直以来的规律吗？【空中汽车诊所】车借朋友 自己再开为什么感觉和此前不同？SBS早新闻（9月5日）洪灾后的中秋节，乔治河过得不一样