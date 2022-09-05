SBS 普通话电台

SBS晚新闻（2022年9月5日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin evening news

SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 5 September 2022 at 5:15pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

澳洲将大幅提高多项福利款项金额；留学生可在澳工作更久的规定引发赞赏；新报告披露澳洲女性对工作三大期望；气候变化危及澳人生命 专家呼吁紧急行动。（请点击收听详细内容）

Published 5 September 2022 at 5:15pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS
SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
和 
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

尼克·基里奥斯在美网公开赛击败卫冕冠军丹尼尔·梅德韦杰夫

“这对我们意义重大”： 留学生可在澳工作更久的规定引发赞赏

后疫情时代的澳洲女性：职场路漫 “三好”期望能否如愿？

专员称澳洲青少年拘留危机对儿童和家庭来说是“失败的”

气候变化正危及澳人生命 专家呼吁紧急推出气候健康行动计划

9月20日起澳洲将大幅提高多项福利款项金额 具体有哪些？

Advertisement

分享

Latest podcast episodes

AAP

澳洲“大赦”州担签证 是真的吗？符合一直以来的规律吗？

Car Driving Concept. Driver Shifting To Drive Mode. Hand on Transmission Stick Closeup

【空中汽车诊所】车借朋友 自己再开为什么感觉和此前不同？

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（9月5日）

Mr. Wang Bin

洪灾后的中秋节，乔治河过得不一样