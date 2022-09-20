SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年9月20日）Play06:54SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.81MB)Published 20 September 2022 at 5:43pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 新分析：澳洲海外出生移民和“移二代”比例稳步增长；新州和南澳州取消公共交通强制口罩令；难民和活动人士希望签证状况得到改变；维州餐饮娱乐消费现金返还再度回归。（请点击收听详细内容）Published 20 September 2022 at 5:43pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。READ MORE澳航在部分国内航班上停止提供素食餐九年未见家人：侯赛因和其他难民希望难民签证状况得到即刻改变澳大利亚每日COVID-19要闻：新州和南澳州取消公交强制口罩令周三起新州将取消公共交通强制口罩令维州餐饮娱乐消费返现再度回归 全州适用澳洲海外出生移民和“移二代”比例稳增 文化多样性增强Advertisement分享Latest podcast episodes【疫苗快报】新州南澳州取消公交口罩令 政府再拨14亿支持疫情响应“一代人未曾见过的危机”：联合国大会聚焦重大议题【安居澳洲】澳大利亚社交礼仪须知【安居澳洲】英国皇室在澳大利亚发挥了怎样的作用？