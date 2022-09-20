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SBS晚新闻（2022年9月20日）

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Published 20 September 2022 at 5:43pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

新分析：澳洲海外出生移民和“移二代”比例稳步增长；新州和南澳州取消公共交通强制口罩令；难民和活动人士希望签证状况得到改变；维州餐饮娱乐消费现金返还再度回归。（请点击收听详细内容）

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