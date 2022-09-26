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SBS晚新闻（2022年9月26日）

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Published 26 September 2022 at 4:29pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲公司试行四天工作制 称员工很快乐；澳洲药品福利计划中多种药物10月起大幅降价；新州多地受洪水影响 五岁男童不幸死亡；民调显示意大利有望出现首位女总理。（请点击收听详细内容）

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您知道吗？面对高居不下的生活成本压力，临时签证持有者也能获得相应的支持。（点击上方音频收听完整内容）

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26/09/202230:52
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