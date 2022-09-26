SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年9月26日）Play06:35SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.09MB)Published 26 September 2022 at 4:29pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲公司试行四天工作制 称员工很快乐；澳洲药品福利计划中多种药物10月起大幅降价；新州多地受洪水影响 五岁男童不幸死亡；民调显示意大利有望出现首位女总理。（请点击收听详细内容）Published 26 September 2022 at 4:29pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。READ MORE“这是你的事”：乌鲁鲁宣言领导人发布广告 呼吁澳大利亚人为公投投出“赞成票”联邦政府宣布偏头痛、胃溃疡和癌症药物10月1日起大幅降价正在试行四天工作制的澳洲雇主：“我的员工从未如此快乐过”意大利有望出现首位女总理 民调显示极右派获胜澳大利亚每日COVID-19要闻：南澳州和首都领地放宽医院和老年护理机构的限制新州多地受洪水影响： 两城镇公路被切断 五岁男童不幸丧生AdvertisementLISTEN TO您知道吗？面对高居不下的生活成本压力，临时签证持有者也能获得相应的支持。（点击上方音频收听完整内容）SBS Chinese26/09/202230:52 Play分享Latest podcast episodesSBS早新闻（2022年9月22日）【澳洲福利】面对生活成本压力 临时签证持有者能获得哪些支持？首款麦片奶油奶酪问世 原本爱吃肉的研发者为何青睐素食奶酪？澳洲邮政海运暂停，中国寄件海运来澳需注意：业内人士
您知道吗？面对高居不下的生活成本压力，临时签证持有者也能获得相应的支持。（点击上方音频收听完整内容）
SBS Chinese