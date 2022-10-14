SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年10月14日）Play06:45SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.47MB)Published 14 October 2022 at 5:24pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 积压的签证申请约88万份 澳大利亚政府透露处理进展；世界鸡蛋日：澳大利亚人均每年食用多少个鸡蛋；澳大利亚对新冠大流行的紧急响应今天结束；洪水威胁持续 澳大利亚三大州多地发布紧急警报。（请点击收听详细内容）Published 14 October 2022 at 5:24pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。关注更多澳洲新闻，请在Facebook上关注SBS Mandarin，或在微博上关注澳大利亚SBS广播公司。READ MORE科学新突破：培养皿中的脑细胞会玩电子游戏ACCC提醒农场主线上购买农机时谨防诈骗世界鸡蛋日：澳洲人均每年食用多少个鸡蛋？维州、新州和塔州多地发布紧急警报 洪水威胁持续学校关闭积压的签证申请约88万份： 澳洲政府透露处理进展 接下来会发生什么？澳大利亚对新冠大流行的紧急响应于今天结束Advertisement分享Latest podcast episodes【疫苗快报】全澳新冠阳性患者强制隔离令正式取消一天可以吃多少个鸡蛋 怎么吃更健康？澳大利亚亚洲超市的酱油可以放心买吗？SBS早新闻（10月14日）