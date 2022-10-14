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SBS晚新闻（2022年10月14日）

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Published 14 October 2022 at 5:24pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

积压的签证申请约88万份 澳大利亚政府透露处理进展；世界鸡蛋日：澳大利亚人均每年食用多少个鸡蛋；澳大利亚对新冠大流行的紧急响应今天结束；洪水威胁持续 澳大利亚三大州多地发布紧急警报。（请点击收听详细内容）

Published 14 October 2022 at 5:24pm
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积压的签证申请约88万份： 澳洲政府透露处理进展 接下来会发生什么？

澳大利亚对新冠大流行的紧急响应于今天结束

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