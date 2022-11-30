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SBS晚新闻（2022年11月30日）

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Published 30 November 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲反腐败监督法案在参议院获通过；一艘邮轮爆发新冠疫情 明天将抵墨尔本；澳洲出台更严生物安全法 最高可罚26万元；高院裁决新州财税局退还数百万元新冠罚款。（请点击播放键收听详细内容）

Published 30 November 2022 at 8:30pm
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