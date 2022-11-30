SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月30日）Play06:39SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.22MB)Published 30 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲反腐败监督法案在参议院获通过；一艘邮轮爆发新冠疫情 明天将抵墨尔本；澳洲出台更严生物安全法 最高可罚26万元；高院裁决新州财税局退还数百万元新冠罚款。（请点击播放键收听详细内容）Published 30 November 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE为什么伊朗与美国的世界杯对决赛“绝不是一场足球比赛”？反腐败监督法案通过参议院更严厉的生物安全法出台 违者最高将被罚26万澳元一艘爆发新冠疫情的邮轮将驶入维州高院裁决新州税务局退还百万澳元COVID罚款为澳大利亚国家足球队加油 新州和西澳酒吧延长营业时间分享Latest podcast episodes迷你播客：数字的重读音节该如何发音？澳年度词汇揭晓：茶色、单身汉的手提袋是什么意思？【现场说法】雇主担保移民签证类别对雇主有哪些要求？SBS早新闻（11月30日）