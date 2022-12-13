SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月13日）Play06:31SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.93MB)Published 13 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 新研究披露造成澳人健康负担的五大疾病；澳洲托儿费用高企 牵制女性劳动参与率；部分澳人担忧难以负担孩子的圣诞礼物；国际研究揭晓快速抗原检测试剂的有效性。(请点击播放键收听详细内容)Published 13 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE维州少女球手获50万奖学金 将赴美深造并继续高尔夫事业澳大利亚明年起取消免费核酸检测 增加新冠口服药物研究：澳大利亚人患病率二十年来首次上升 病死率大幅下降专家：建议参加圣诞新年活动前评估COVID风险每天托儿费高达近200澳元 政府新补贴措施下悉尼华人家庭有话说澳大利亚仍存性别薪酬差距 与他国相比情况如何？分享Latest podcast episodes如何削减圣诞垃圾昆州致命枪击案：两死亡警察不满30岁【观点】提供灵活工作方式可帮助移民女性就业华人社区代表建议澳洲移民安置服务关注临时居民福利