SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月21日）Play06:55SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.86MB)Published 21 December 2022 at 8:10pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 圣诞临近澳洲多地汽油价格飙升；澳储行连续数月加息 明年会否继续；全澳数百油泵被揭出油不足；澳洲将新安装三万个电动车充电器。(请点击播放键收听详细内容)Published 21 December 2022 at 8:10pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE储备银行连续数月加息 2023年是否还会继续？从甲虫到盛开的花朵：澳大利亚圣诞节来临的自然界信号圣诞临近油价飙升 全澳数百油泵被揭出油不足澳大利亚主导的国际研究揭示降低新冠患者器官衰竭风险的方法全澳将新增三万电动车充电器 哪里可以喂饱你的爱车？别样的圣诞礼物：五种方式为有需要人士送温暖分享Latest podcast episodes澳大利亚外长黄英贤在北京讨论的话题是什么？新州艺术画廊重新全新开幕 幸运者可带走佛像手里的许愿石头澳中关系是否正在好转？【正在行动】黄英贤访华 是否能开启澳中关系新篇章？