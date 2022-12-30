SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月30日）Play06:49SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.64MB)Published 30 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲和印度自由贸易协定正式生效； 澳洲总理民俗节上宣传“原住民议会之声” ；澳洲政府补贴心理治疗次数将减半；德约科维奇备战澳网 希望“走出”疫苗接种事件。(请点击播放键收听详细内容)Published 30 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“重现乐观与愉悦”：今年悉尼跨年烟花秀有何亮点？为何2022年通胀加剧？ 2023 年生活成本将如何？澳洲总理民俗节上宣传“原住民议会之声” 一度遭质疑者打断“伴随你的余生”：德约科维奇表示希望“走出”疫苗接种事件澳大利亚和印度自贸协定正式生效 这对企业和消费者意味着什么？政府补贴心理治疗减半 被心理学家猛烈抨击分享Latest podcast episodes圣诞邮轮初体验SBS早新闻（12月30日）新州小城窘况：住房紧缺房租飙升 多人无家可归【健身课堂】 悉尼到霍巴特帆船赛看点