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SBS晚新闻（2022年12月30日）

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Published 30 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲和印度自由贸易协定正式生效； 澳洲总理民俗节上宣传“原住民议会之声” ；澳洲政府补贴心理治疗次数将减半；德约科维奇备战澳网 希望“走出”疫苗接种事件。(请点击播放键收听详细内容)

Published 30 December 2022 at 8:30pm
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