SBS晚新闻（2023年5月5日）Play07:14SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (16.56MB) 澳洲国库部长透露联邦预算案的关键部分；澳洲药监局宣布有关止痛药新规 2025年实施；人工智能“教父”退出谷歌 并对世界发出警告；澳洲教师离职受关注 师资短缺危机四问。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚教师离职引发关注 师资短缺危机四问人工智能“教父”退出谷歌 并对世界发出警告扑热息痛新规：包装规格减小 超市限购 2025年实施双料天象：流星雨加月食 澳洲各地本周可见联邦预算公布前 财长表示预算将提供“实质”能源费用减免备受澳人喜爱的旅游城市实施海滩“游泳禁令” 直至今年年底分享Latest podcast episodes【对话后浪】早教是智商税还是有必要？SBS早新闻（5月5日）SBS晚新闻（2023年5月4日）澳大利亚残障人士社区真正需要和想要的是什么？