SBS早新闻（2023年7月22日）Play06:43 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.16MB) 美国称“护身军刀”军演向中国发出明确信号；特兰普将于2024年5月20日出庭受审；全澳家长将收到学生的NAPLAN成绩；艾滋病大会将于明天在布里斯班举行欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多美国前总统特朗普将于2024年5月20日出庭受审物业管理费用大涨 业主自己管理物业或可省一半物业费香港男子因播放《愿荣光归香港》被判入狱就业增速放缓人口增长加快 澳洲失业率为何仍保持在3.5%左右？【澳洲经济观察】澳洲成中国买家海外购房首选地 Domain预测房价“稳健”复苏午餐“变迁”：华人母亲准备中餐 孩子从感到尴尬到被同学羡慕女足世界杯澳洲队首战1比0战胜爱尔兰队分享Latest podcast episodes【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：品种选择和栽种准备【SBS新闻快报】杀害墨尔本华裔女性张菊的男子被判28年物业管理费用大涨 业主自己管理物业或可省一半物业费【澳洲经济观察】澳洲成中国买家海外购房首选地 Domain预测房价“稳健”复苏