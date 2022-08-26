【疫苗快报】下月起高危幼童可接种新冠疫苗 未成年人也可接种Novavax

要点 ATAGI已建议将诺瓦瓦克斯疫苗用于12至17岁年龄组

9月5日起，大约7万名新冠重症风险较高的幼童将能够接种新冠疫苗

数据显示超过十分之一的澳大利亚劳动力正因长期新冠请假在家

ATAGI已批准诺瓦瓦克斯用于12至17岁加强针

澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）已正式建议当局将诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗用于12至17岁年龄组的疫苗接种。





此前，澳大利亚药监局（TGA）已在7月28日对该疫苗用于这一年龄组授予了临时批准。





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咨询小组在其声明中表示，在评估了有关免疫原性、有效性、安全性和国际环境的数据后，咨询小组就在该年龄组中使用诺瓦瓦克斯疫苗提出了建议。





从2022年9月5日起，12至17岁的青少年将可预订接种诺瓦瓦克斯疫苗。





根据该小组的建议，诺瓦瓦克斯疫苗的初步接种方案为2剂，时间相隔8周，且建议免疫功能严重低下者初步接种3剂。





截至8月22日， 澳大利亚已接种6300万剂新冠疫苗，其中18岁及以上人群已接种大约20.8万剂诺瓦瓦克斯疫苗，而这些疫苗都是在推出早期接种的。





诺瓦瓦克斯是一种基于蛋白质的疫苗，其工作方式比诸如辉瑞或莫德纳等公司生产的mRNA疫苗以及阿斯利康的腺病毒载体疫苗更为传统。





此前有专家表示，一些人等待诺瓦瓦克斯疫苗的原因可能是由于他们对接种疫苗预防新冠犹豫不决，又或是因为医疗条件意味着其它疫苗对他们来说不适用。





尽管药监局尚未批准诺瓦瓦克斯疫苗用于12至17岁年龄组的加强针，但咨询小组建议若没有其它适用的疫苗品牌，诺瓦瓦克斯也可用作该年龄组的加强针。





另外，咨询小组声明还表示已审查了针对新冠亚变种的新型疫苗未来在澳大利亚疫苗推广计划中作用的相关信息，作为对来自澳大利亚及国际环境的当前和新兴数据的持续审查的一部分，这包括审查莫德纳可针对Omicron亚变种的新型二价疫苗。



6岁以下儿童9月初开始可接种新冠疫苗

除此之外，根据咨询小组此前的相关建议，从9月5日起，大约7万名新冠重症风险较高的幼儿将能够接种疫苗。





根据该小组的建议，目前阶段仅推荐免疫功能严重受损、有残障的幼童以及患有复杂或多种健康状况会增加新冠重症风险的幼童接种疫苗。





上个月，药监局已临时批准了用于6个月至6岁儿童的莫德纳儿科新冠疫苗。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，该疫苗将提供给身体状况严重的“最脆弱的幼儿”：“澳大利亚政府已确保为年幼儿童提供这种新疫苗，这些疫苗将很快分发到疫苗接种点。”





咨询小组表示，目前不建议为重症风险未增加的所有6个月至6岁以下儿童接种新冠疫苗。





目前，家长已可以在卫生部相关页面查看到更多相关信息以及疫苗接种同意书。但是，疫苗预约目前尚不可用。



数据显示超一成澳大利亚劳动力因长期新冠无法工作

据估计，每天有3.1万名澳大利亚劳动力因为长期新冠（Long COVID, 又称新冠后遗症）带来的虚弱症状而请病假。





财政部提供给新闻集团旗下报纸的相关数据显示，由于长期新冠，全澳超过一成的劳动力正因病呆在家中。





财政部的数据分析报告将长期新冠患者定义为新冠感染后四周或更长时间仍旧出现相关症状的人。





这反映了美国疾控中心对长期新冠的描述，该中心列出了各种各样的呼吸、心脏、消化甚至神经系统症状，包括疲劳、心悸、头晕、胃痛和注意力无法集中（又被称为“脑雾”）。





本月发表在《柳叶刀》上的一项综合研究发现，八分之一的新冠感染者至少会出现一种长期新冠症状，而澳大利亚财政部数据与该项研究一致——12%的与新冠相关的旷工归因于长期新冠症状。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周五称，澳大利亚的“劳动力市场已经被新冠病毒彻底摧毁，而长期新冠患者越来越多”。他表示，解决长期新冠影响的相关事项将在下周的就业和技能峰会上进行讨论。





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