今日大事（8月7日）

【原住民之聲】議員警告反對者或流失選票

前國家黨議員吉安德魯（Andrew Gee）表示，如果保守派議員繼續消極地反對原住民之聲入憲，他們就有損失大量選民的風險。





吉安德魯退出國家黨，是因為該黨對即將舉行的原住民之聲入憲公投，持反對立場。





他在原住民土地Arnhem Land東北部舉行的 伽馬文化節一個論壇 上發表講話，批評了國會保守派的做法，並警告說，如果今次公投不成功，兩黨聯盟將面臨失去國會更多議席給獨立議員的風險。





「如果保守派議員認為，以他們目前的方式反對將原住民之聲入憲，如果他們認為這是解救政治的方式，那麼他們即是將石頭擲向自己的頭。」



【原住民公投】民調顯示支持率續下跌

該民意調查訪問了1,000名受訪者，有56%的人表示會公投中投反對票，而有42%的人就表示，他們未知會投贊成票抑或反對票。





支持原住民之聲入憲的Yes 23活動總監帕金（Dean Parkin）表示，最新的民意調查讓人有一種錯誤的印象，即澳洲人已經就自己的立場表態。



藥房業界指處方藥政策或增長者負擔

藥劑師警告，9月起的處方藥物政策改變，可能會增加安老院院友的負擔。





根據新政策，從9月1日起，患慢性疾病的人士可以用一張處方購買政府補貼清單中兩個月劑量的藥物。但澳洲藥房協會副主席塔松（Anthony Tassone）警告，新政策可能會令老人增加負擔。





他對九號台表示，有關的改革措施將在四年內削減對社區藥房提供的45億元經費。





「我們要求政府暫停這項政策，更多地諮詢老年護理領域的社區藥房，並確保實施正確的政策。因為就目前情況而言，藥房別無選擇，只能將費用轉嫁給住在老人院的病人。」



昆州住宅火災 5小童及父親慘死

昆州拉塞爾島（Russell Island）發生住宅致命火警，一家六口中，五名年齡介乎3至11歲的小童，和他們的父親在火警中喪生。





一名相信是小童的28歲母親，成功逃生，但就她吸入濃煙而需求接受治療，但身體沒有受傷。





火警發生時，另一名相信同在屋內的21歲女子亦成功逃生。





警長Mat Kelly表示，昆州警方正在調查起火原因，並會向社區提供支援。「這真是一場悲劇，這些是年幼的小童，將來可能會長大成人，亦有一名成人喪生。這對拉塞爾島的社區，以及緊急服務部門來說，確實是令人震驚。」



維州3人吃蘑菇中毒 釀三死一危殆

警方正在繼續調查 維州有三人懷疑吃了蘑菇中毒死亡 的事件。





其中兩名分別70歲和66歲的女人，上星期五(8月4日)在醫院不治，另一名70歲男子延至星期六晚(8月5日)不治。





事件中另一名68歲男子正在醫院接受治療，情況危殆。





調查人員搜查了該鎮的一個住宅，一名48歲的女子帶返警署接受調查，目前已獲釋，等待進一步調查。





South Gippsland Shire市長赫西（Nathan Hersey）表示，這對當地社區的很多人來說，是一個傷痛的時刻。



烏克蘭稱俄軍發動密集空襲

烏克蘭空軍指，俄羅斯軍隊動用70件空中武器攻擊烏克蘭，其中包括巡航導彈、高超音速導彈以及伊朗製的無人機。





據空軍的報告表示，俄羅斯在夜間發射的40枚巡航導彈，有30枚被烏克蘭防空系統摧毀，另有27架無人機亦全部被擊落。





烏克蘭總統澤連斯基昨日聲稱，俄羅斯亦轟炸了哈爾科夫東部地區的一個輸血中心。



彭斯：願作供指控特朗普企圖推翻大選

彭斯現正與特朗普競逐2024年共和黨總統候選人提名 ，他昨日接受美國電視台訪問時表示，雖然他「沒有計劃」出庭作證，但就不排除會這樣做。





上星期，司法部一份長達45頁的起訴書指控特朗普在2020年大選輸給民主黨的拜登後，企圖推翻大選結果，但特朗普對所有指控均表示不認罪。



以色列軍方擊斃巴勒斯坦武裝份子

以色列軍方在約旦河西岸城鎮傑寧（Jening）擊斃3名巴勒斯坦武裝份子。





以軍在一份聲明中表示，一架來自傑寧難民營的汽車正準備發動襲擊，受到以軍制止，開槍擊斃車上3人。





總理納塔雅胡（Benjamin Netanyahu）讚揚軍方及時制止襲擊，強調無論何時何地，都會繼續對意圖襲擊以色列的人採取行動。





巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）表示會採取報復行動，要以色列付出代價。



山東5.5級地震 鄰近多地有震感

山東德州市平原縣昨日凌晨發生5.5級淺層地震，是山東近10年來最強的一次地震。





地震後的5個半小時內，再有59次餘震，目前受傷人數增至24人，有213間房屋受損。鄰近的京津冀多處都有明顯震感，遠至江蘇和安徽等地，都有民眾在微博上表示感受到地震。





鐵路當局檢查相關線路設備，多班由北京南站、天津西站出發的高鐵列車停駛，來往河北石家莊和山東濟南的高鐵和動車班次亦受影響。





另外，吉林省多地近日暴雨成災。其中受災最嚴重的舒蘭市至今有14人遇難。早前在抗洪期間失聯的4名公職人員，其中3人包括常務副市長駱旭東的遺體已經尋回。



教宗到訪葡萄牙 促青年為和平努力

到訪葡萄牙的教宗方濟各，趁一連四日的普世青年節閉幕，主持露天彌撒，並發表講話紀念世界青年日。





86歲的教宗希望世界未來會更加和平，特別是在烏克蘭。





約有150萬人參加在葡萄牙首都里斯本舉行的閉幕彌撒，教宗敦促年輕人為和平而努力。「我以一個老人的身份跟年輕人分享他內心深處的和平夢想，就是夢想年輕人祈求和平的生活、建設美好家園和平的未來。」





教宗又宣佈下屆2027年的普世青年節，將在南韓舉行。



巴基斯坦火車出軌釀30死80傷

巴基斯坦南部信德省有載客列車出軌，死亡人數增至最少30人，另有80人受傷，死傷者包括多名婦孺。





事發在當地星期日中午，出事的客運列車從Karachi開往Havelian，但途經Sanghar地區附近脫軌，接近10節車廂衝出軌道，多名乘客被困。當局出動軍人協助救援，並出動直升機將傷者送院。





鐵路部長Khawaja Saad Rafique表示，多家醫院已宣佈進入緊急狀態。「一些鐵路職員及工作人員已經在那裡。Nawab Shah和Sukkur醫院已經宣布進入緊急狀態。整個救援系統都在處理該事故。」





搜救人員Muhammad Khalid Ghori表示，事故現場情況慘烈，有許多人在尋找家人。「我抵達時都不知道如何描述這裡的情況，看到的是悲慘的一幕，不禁湧出眼淚。很多人都在尋找親人，每一個人都感到悲傷困惑。」





初步調查顯示，列車以正常速度行駛，正調查出軌是否涉及機件故障或受到破壞。



《芭比》打破女性導演票房紀錄

華納兄弟電影公司表示，《Barbie芭比》真人版電影的全球票房收入即將突破10億美元，並打破女性導演過往的電影票房紀錄。





在現代票房歷史上，只有53 部電影的全球票房是超過10 億美元。



調查：九成澳人支持政府增加公屋投資

一項最新的研究顯示，澳洲人支持政府增加對可負擔房屋的支出，並且實施租金上限政策。





澳洲研究所最近對 1500 人進行一項調查，發現接近九成被訪者都同意政府要在可負擔房屋方面，投放更多資金。





四份三的人支持實施租金上限，並希望看到聯邦政府與州及領地政府一起合作推行有關政策。





【國會強姦案】司法調查或不合程序

首都領地政府對司法機構如何處理前自由黨職員希金斯強姦指控的調查絡果將於本星期初公佈。





早前，有關的調查結果被洩露並被廣泛報道。





調查的最終報告在首都領地政府不知情的情況下，洩露給指定的傳媒機構，導致對首都領地刑事檢控專員德魯戈爾德（Shane Drumgold）的負面調查手法獲得廣泛報道。





調查結果表明德魯戈爾德已「不再適合」擔任這職位，他並於上星期五辭職。





在該報告在傳媒報道之前，德魯戈爾德並未獲得該報告的副本，其後他對許多對他不利的調查結果提出了異議。



西澳或修改一個月前文化遺產立法

西澳政府表示，預計很快會就修改其具爭議的文化遺產法作出最終決定。





與此同時，有報道指，政府計劃廢除一個月前的立法。





副州長薩菲奧蒂 (Rita Saffioti) 表示，政府已繼續與相關持份者協商，並否認聯邦政府迫使他們廢除新法律。





據《西澳大利亞人報》報道，工黨政府在上周五（8月4日）與資源公司和原住民團體舉行的簡報會上，揭示了有關的立法將會「打回頭」。





薩菲奧蒂表示，目前仍未有最終決定，亦沒有排除任何選擇。



體育消息

如果澳洲隊擊敗丹麥，就會在周六於布里斯本舉行的八強賽事中，與法國或摩洛哥對陣。



