今日大事（2月8日）

【土耳其大地震】逾7千人死亡 千萬人受影響

土耳其總統埃爾多安宣佈，遭受兩次地震破壞後、當地10 個省份已進入緊急狀態，而死亡人數已超過 7,000 人，預計還會增加。





政府表示將在安塔利亞為受影響而痛失家園的人士開設臨時安置中心。





目前，救援人員亦正努力搶救被困倒塌建築物瓦礫下的災民。國際紅十字聯會的發言人Xavier Castellanos Mosquera表示，冬季出現的惡劣的天氣正阻礙救援工作。





「這一場災難令受影響地區將需要數個月甚至幾年才能復原。因此我認為政府、內部及國際的救援組織，應確保各方透過協調進行救援，關鍵是不單止要在地理上，亦在專業領域上，都作出的工作的適當分配，以免在職能上出現重疊。」



澳洲政府提醒海外澳人尋求協助方式

澳洲政府會向在海外捲入危機的澳洲公民及永久居民，提供領事服務。





外交部建議，若澳洲人在海外遇到麻煩，可以撥打 +61 262 613 305。如果想了解澳洲公民在海外時的權益，請致電 24 小時的領事應急中心，電話是1300 555 135。





人們可以通過多種方式，幫助受到土耳其地震影響的人士，包括通過聯合國難民署網站 UNRefugees .org.au 或緊急行動聯盟 Emergency Action Alliance .org.au，進行捐贈。



經濟學家指按揭壓力或加劇澳洲經濟衰退

經濟學家警告指，澳洲的經濟衰退仍然有可能會發生，而房地產抵押貸款的借貸人今年將可能面對進一步的財務壓力。





儲備銀行為壓抑通脹，昨日 (2月7日) 宣布 連續第九次加息 ，將基準利率上調 25 個基點至 3.35 厘，是自 2012 年 9 月的最高水平。





AMP Capital 首席經濟學家奧利弗 (Shane Oliver) 表示，澳洲人尚未感受到加息所帶來的最嚴重壓力。





「銀行需要長達三個月的時間才能將加息決定轉嫁予客戶。此外亦有 14% 的房貸擁有人擁有的是定息貸款，他們將在今年才感受到加息壓力。即使儲銀由現在開始停止加息，加息所帶來的痛苦仍然陸續有來。」





抵押貸款借貸人 Queny Wong 的 房地產貸款由定息轉換到她難以再負擔的更高浮動利率貸款 後，正試圖出售其物業。





「利率由 1.9% 增加至大約 4.7%，(每月) 還款額由大約二千元增加至 3,600 元，作為一名鋼琴老師，我實在難以負擔得起。」



【新冠疫苗】半年未接種人士獲准打新一針

在過去六個月內未有接種新冠病毒疫苗加強劑或未有確診感染病毒的成年人，將可在本月 20 日接種另一劑加強劑。





聯邦衞生部長畢勒 (Mark Butler) 表示，政府經已接納澳洲免疫技術諮詢小組 (ATAGI) 的建議，全國成年人不論此前接種過多少劑新冠疫苗，都能接種新一劑加強劑。





諮詢小組亦建議，任何 65 歲或以上人士、患有多種疾病、殘疾或複雜健康狀況的年輕成年人，亦應在今年接種加強劑。





不過，當局並未建議為 18 歲以下兒童及青少年接種新一劑加強劑，除非有 5 歲以上兒童的健康狀況會導致其面臨患重病的風險。



國會通過瑙魯離岸羈留政策授權

聯邦政府昨日 (2月7日) 在國會得到兩黨聯盟、一國黨及澳洲聯合黨的支持下，匆忙通過對瑙魯島離岸羈留政策的重新授權，引起獨立參議員波科克 (David Pocock) 的批評。





波科克形容，有關計劃殘酷而且非常昂貴。





曾經被羈押在馬努斯島六年的庫爾德難民兼記者Behrouz Boochani昨日在國會上促請，設立皇家委員會調查澳洲的離岸羈留政策。





「馬努斯島及瑙魯島有 40 人死亡、數以百計人受傷。政府在這個政策上花費超過 140 億元，這筆錢究竟用在哪裡？」



議員籲改革骨髓捐贈者登記系統

獨立眾議院凱特 (Bob Katter) 呼籲對一個有助挽救生命的骨髓捐贈者登記系統進行改革。





對於國內成千上萬患有白血病、淋巴癌及其他血癌的患者而言，骨髓移植是一項至關重要的治療方法。





凱特促請擴大登記系統的範圍，並引入家用臉部採樣套件，讓潛在捐贈者可以簡單地提交其基因樣本。





聯邦衞生部長畢勒 (Mark Butler) 在國會答問時段回應時指，捐贈者登記系統未有跟上國際標準的步伐，有必要採取行動。





「我清楚知道，澳洲的骨髓捐贈系統過於小型，登記的人數不夠多、(增長) 太慢，而且未有追上國際標準，包括臉頰採樣及捐贈者的年齡限制。」





一份新報告顯示，澳洲民眾對電話及互聯網服務的投訴有上升的趨勢，同時亦揭露了電訊商 Optus 數據洩漏事件的嚴重影響。



馬航MH17擊落事件最新調查將發佈

調查有份擊落馬航 MH17 客機涉案者的國際調查人員即將發表他們的最新調查結果。





馬來西亞航空 MH17 客機在 2014 年被擊落，機上 298 名乘客及機組人員全部罹難，其中包括 38 名澳洲人。





Medibank就數據外洩被集體起訴

私營醫保公司 Medibank 正由於 去年影響數百萬人的數據外洩事件 而面臨法律訴訟。





國際律師事務所Baker & McKenzie昨日在聯邦法院提出一項針對 Medibank 的集體訴訟。





Medibank 確認，據公司了解，有關訴訟是代表 Medibank 的現有及前客戶提出，針對公司早前公布的一次網絡罪行事件。





公司的聲明指，起訴書聲稱公司違反合約條款、違反澳洲消費者保護法例及違反公平的信任義務，要求公司賠償，而公司將會就有關索賠作辯護。





早前，多間律師事務所亦表示有意針對 Medibank 採取類似的法律行動。



數據：電訊行業投訴上季增加一成

電訊行業申訴專員署 (Telecommunications Industry Ombudsman) 今日發表的第二季度投訴報告顯示，2022 年 10 月至 12 月期間，收到的投訴數字增加了接近一成 (9.9%)。





住宅消費者及小企業提出接近 1.8 萬份關於未經授權下個人資料被對外披露的投訴。





此外，有關私隱資料洩漏造成壓力及羞辱等非財務損失的投訴，數字亦出現顯著增加。



澳洲郵政擬擴大電動車車隊規模

擁有澳洲最大型電動汽車車隊的澳洲郵政表示，將會進一步擴大規模，公司將會開展以電動重型貨車運送數以噸計郵件包裹的試驗計劃，為期六個月。





早前，澳洲郵政宣布，計劃在三年內逐步淘汰由汽油推動的電單車。





目前，公司已在其運作網絡中增加了超過 4,600 輛電動汽車，並表示希望能在三年內減少超過 7,000 噸碳排放。





澳洲郵政可持續發展執行總監Tanny Mangos表示，計劃旨在證明，更多企業可以過渡至電動運輸。





「作為澳洲最大的僱主之一及本地最標誌性的企業，我們有責任認真地推動變革，帶來一個更安全、穩定的未來。」



工黨促國會通過設立製造業基金

聯邦國會今日開會將討論工黨政府為加強國內供應鏈及經濟潛力而計劃耗資 150 億元設立的一個製造業基金，不過就需要依賴綠黨及其他少數黨及獨立議員的支持方能獲得通過。





有關計劃是工黨在去年大選提出的競選承諾，為企業提供融資方案，希望鼓勵交通、醫療科學及國防等範疇方面的創新。





眾議院今天將會討論有關議案。但由於聯邦兩黨聯盟經已表明反對，意味政府需要在參議院上得到綠黨及至少兩名其他少數黨及獨立議員的支持。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 猛烈批評反對黨拒絕支持有關法案。



【香港全面通關】首兩日出入境逾23萬人次

香港入境處表示，與中國內地全面通關後，截至昨晚8時為止，香港出入境總人數已超過23萬人次，其中出境人次超過11萬8千，入境者有約11萬2千。





署理行政長官陳國基預計，周六及周日將會是香港出入境安排的最大挑戰，因為一般人流會較多。他強調當局會做好運輸等配套安排。





同時，隨著中國內地重新開放赴港澳自助簽注服務，有記者昨日下午訪問深圳羅湖公安分局，亦見到有至少有150名深圳居民正排隊辦理一周一行的簽證，現場有多名公安協助，秩序亦大致良好。





有深圳市民向記者表示，排隊大約半小時，但簽注辦理需時約5分鐘。





而兩地通關後，香港民政及青年事務局亦首次率領青年交流團到大灣區進行交流。30多名香港青年代表前往廣東省，期間參觀「天河區港澳青年之家」總部以及微信總部，團隊亦向廣東青聯介紹青年發展藍圖。



法國第三次罷工反對養老金制度改革

法國國會全體會議成員已開始就養老金改革方案進行磋商，但示威者不滿政府希望提高合格領取養老金年齡。





一名示威者表示，改革不應繼續進行。「我有兩個小朋友，本應能夠更早退休，可以在 61 歲時就自己職業生涯劃上句號，因為我已經儲蓄到足夠的養老金。但目前的改革令我必須推遲 9 個月退休，即做到 62 歲。今次改革對所有女性都不公平。」



烏克蘭感謝歐洲盟友捐贈坦克

烏克蘭國會正式任命兩名新的高級官員，克雷緬科（Ihor Klymenko ）將會接任新內政部長；馬柳克（Vasyl Malyuk ）則擔任新的警察局長。





此前，丹麥、德國及荷蘭亦已同意，會提供資金修復至少 100 輛退伇舊坦克，並捐贈給烏克蘭。





烏克蘭總統澤連斯基感謝盟友的軍事支持並歡迎相關安排：「在盟國和烏克蘭國防部合作下，雖然未至於令我們有戰勝的優勢，但至少現在戰場上，已獲得對等的力量。」





但他表明，一切仍然取決於所獲得武器的時間關口、數量以及由盟友提供的坦克是否有夠嶄新技術等因素。



敘利亞總統被批持續使用化學武器

敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）被指第九次使用化學武器進行襲擊，遭英國駐聯合國大使在聯合國安理會上譴責。





聯合國安理會目前正集中討論、核查和銷毀敘利亞化學武器的問題。早前，有倡議禁止化武的組織指責阿薩德政府，至少從 2018 年開始再次積極在當地建立及收藏化學武器。





主管裁軍事務的聯合國副秘書長中滿泉（Izumi Nakamitsu）表示，全球監測化武的服務行業，都正要求敘利亞政權對有政府成員違反全球化學武器公約下的義務一事負責。





「現在正有迫切需要，不單止查明所有膽敢違反國際法使用化武公約的人士，更要向他們追究責任。任何使用化武的行為都不能接受，若不追究責任，會威脅到國際間的和平與安全。」



體育消息

雪梨帝王隊（Sydney Kings）的庫克斯（Xavier Cooks）當選為澳洲全國籃球聯賽（NBL）22-23 球季的最有價值球員（MVP）。





庫克斯表示，已經獲悉有美國職業籃球聯賽（NBA）的球探，表示對他有興趣。





27 歲的庫克斯在參與職業賽事期間，平均獲得 16 分、7 個籃板及4 次助攻的個人最佳成續。而他也是過去五年內，第三位獲得 MVP 的帝王隊球員，另外兩人分別係亞當斯（Jaylen Adams）及博古特（Andrew Bogut）。





同時，雪梨帝王隊亦在聯賽榜排第一，順利晋級今個星期開始的季尾賽。



