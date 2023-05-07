今日大事(5月8日)

聯邦預算案將撥款緩解生活開支壓力
聯邦政府將在未來四年內撥款超過140億元，。
聯邦預算案將在明晚（5月9日）宣佈，有關撥款將包括為550萬戶家庭，以及100萬間企業，提供能源補貼。
其餘撥款亦將用作包括電氣化和能源效益提升的稅收優惠，以及藥物補貼。
另外，據報道指，尋工者津貼（JobSeeker）每兩星期的金額，將會增加40元。
聯邦環境部長普莉貝絲 (Tanya Plibersek) 向七號台表示，預算案將延續她之前所說，政府會制訂政策幫助最有需要的人。
普莉貝絲指，大家已經看到了政府正在做的事情，包括提供更便宜的幼兒託管服務、更便宜的藥物、電費減免、加薪予長者護理人員。大家會在這份預算案中看到的一切都是用作提高工資，幫助最弱勢的澳洲人，並為所有澳洲人建立更強大的經濟。
反對黨議員促預算案加強對農村和偏遠地區的投資
聯邦反對黨前排議員載斯（Barnaby Joyce）敦促聯邦政府在明晚宣讀的預算案中，加強對農村和偏遠地區的投資。
載斯說，未經證實的報導指，政府將宣讀多年來首份盈餘預算案，如果屬實，原因多數是因為運氣好，而不是基於妥善管理經濟。
載斯對七號台表示，希望政府聲稱節省的大約 170 億元，不是來自削減對農村和偏遠地區的撥款。
載斯指，如果政府預測有盈餘, 請記住現在是沒有盈餘，只是預測，那就是因為受到鐵礦石及煤炭的價格支撐，而農產品出口和農民都是非常重要，因為農作物獲得豐厚的回報。如果政府想繼續賺更多的錢，就應該投資在賺錢的地方。
自由黨對通貨膨脹感擔憂
而在預算案公佈前夕，聯邦反對黨自由黨對的擔憂繼續成為主要辯論的議題。
影子財長泰勒（Angus Taylor）表示，聯邦政府計劃的石油資源租金稅改變，可能對通貨膨脹產生負面影響。
泰勒指，真正的考驗是，這項改變是否對通貨膨脹施加下行壓力。 如果想降低稅收，一般都不會對其徵收更多稅項，所以這將是一個試驗，大家會在得到更多細節時看到。
而財長查默斯（Jim Chalmers）就表示，政府已意識到通貨膨脹的威脅，並制訂應對計劃取得平衡，會在財算案中公佈。
石油資源租金稅改變 料在未來為政府帶來逾24億元
石油資源租金稅的改變，預計將在未來四年內，為政府帶來超過 24 億元的淨收入。
澳洲石油生產與勘探協會行政總裁麥卡洛克（Sammantha McCulloch）表示，石油業界和投資者對這些變化持積極態度。
不過，聯邦工黨政府仍然需要為這項計劃尋求政治上的支持。
綠黨參議員考克斯 (Dorinda Cox) 表示，有關措施只適合部分人。
團體揭多間退休公司投資化石燃料公司
有倡導組織指，澳洲30間最大的退休金公司，去年向他們認為對擴大化石燃料的使用負上最大責任的公司，額外投資了340億元。
組織Market Forces 表示，在過去一年中，這些投資令開發煤炭、石油和天然氣項目公司的資本增加了 50%。
據估計，有超過1400億元的退休金儲蓄是投資在這些公司。
不過澳洲最大的退休金公司AustralianSuper 表示就為他們的投資辯護。
他們表示，該公司透過與礦產能源公司 BHP的合併，而增加了對石油勘探和生產公司Woodside Petroleum 的投資。
並指，Woodside Petroleum參與的天然氣行業，是的一部分。
針對司法系統如何處理希金斯案 今首舉行公開聽證會
針對司法系統如何處理前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）指稱被強姦的獨立調查，今天將舉行首次公開聽證會。
聽證會將聽取警方、檢察人員和協助希金斯的受害者支持服務的證供。
聽證會已聽聞警方和檢察人員之間，在希金斯的案件期間關係緊張。
希金斯指控前同事萊爾曼（Bruce Lehrmann），在 2019 年於聯邦國會大樓強姦她。
由於陪審員的行為不當，萊爾曼的審訊於去年10 月中止，他一直堅稱自己清白。
首都領地檢察長德拉姆戈爾德（Shane Drumgold） 和萊爾曼的代表律師懷布羅（ Steven Whybrow） 將會是首批向聽證會作供的證人。
敘利亞相隔12年後重返阿拉伯國家聯盟
阿拉伯國家聯盟投票通過，讓敘利亞在相隔12年後重返聯盟。
聯盟的22 個成員國中，有13 個國家代表出席在埃及首都開羅的會議，同意基於敘利亞承諾會與阿拉伯國家持續對話，尋求達致政治解決衝突，決定讓敘利亞重返聯盟。
包括卡塔爾在內的部份阿拉伯國家並無派代表出席，卡塔爾被指持續支持反對敘利亞巴沙爾政權的反對派。
敘利亞在12年前爆發內戰，接近50萬人在衝突中死亡，全國2300萬人口中有半數被迫逃離家園。
美國財長：倘不提高聯邦政府借款上限 後果將非常嚴重
美國財長耶倫（Janet Yellen）警告說，如果國會不提高聯邦政府借款的上限，後果將會非常嚴重。
耶倫表示，如果不提高債務上限，美國政府可能會在 6 月初就沒有錢支付賬單。
目前的上限約為46萬5千億澳元。總統拜登（Joe Biden）希望國會無條件提高債務上限。
不過，控制國會的共和黨議員就表示，只要拜登和民主黨議員同意在未來十年削減開支，他們才會同意提高上限，但拜登已拒絕這樣做。
耶倫表示，如果不提高上限，可能會出現憲法危機。
耶倫指，國會應該提高上限，否則，大家將會面對一場由自己造成的經濟和金融災難。拜登總統和財政部無法採取任何行動來防止這場災難發生 。
另外，美國德州邊境城市布朗斯維爾，有汽車撞向巴士站的人群，造成7死6傷。死傷者主要是委內瑞拉人，肇事司機已經被捕。
事發在當地星期日上午八時半左右，現場附近一個接收非法移民的中心負責人說，根據監控系統的錄影片段，出事車輛撞向巴士站候車的人群後，再繼續行駛約60米才停下。
警方現正調查事件是意外抑或是司機故意所為。
蘇丹交戰各方特使已抵沙特阿拉伯會談 冀結束衝突
蘇丹交戰各方的特使已抵達沙特阿拉伯進行會談，希望結束。
美國和沙特聯合提出倡議，希望可以協助蘇丹結束衝突。但政府軍及準軍事快速支援部隊都明確表示，他們只會討論人道主義停火，不會就結束戰爭而進行談判。
蘇丹首都喀土穆的部份地區已經成為戰區，有數百人喪生，超過 10萬名難民逃離該國。
日本首相昨抵南韓訪問 指已與南韓討論排放放射性廢水問題
南韓一個專家小組將到訪日本福島核電站，檢查計劃排入大海的放射性廢水。
，其中包括中國和南韓在內的日本鄰國、漁民和當地居民。
日本首相岸田文雄昨日抵達南韓首爾，進行兩日訪問，他說，已與南韓總統尹錫悅討論了這個問題。
岸田文雄指，日本正計劃與國際原子能總署合作，根據科學和客觀的檢查結果, 作出排放放射性廢水的決定。他很清楚南韓人民的擔憂，故此他決定容許南韓專家到福島核電站參觀及檢查，讓南韓民眾更加了解情況。
郭台銘昨在高雄舉辦首場造勢活動
爭取國民黨提名參與台灣明年一月大選的鴻海集團創辦人郭台銘，昨晚在高雄舉辦首場造勢活動，主辦單位指參與人數超過1萬2千人。
郭台銘批評總統蔡英文領導的民進黨政府，過去兩年來無視人民痛苦，又令台灣經濟受苦。
他說，最擔心的是戰爭隨時會爆發，並且高呼「要和平不要戰爭」及「備戰絕不求戰」。
他又提到當初不忍台灣民眾受疫情之苦，為台灣購買疫苗，但遭到政府阻擋。蔡英文方面回應指，政府沒有阻擋疫苗採購。疫情期間政府已努力洽購各款合法有效的疫苗，確保民眾健康安全，希望部分政治人物切勿再以疫情做政治消費。
江西多個地區暴雨成災 逾49萬人受災
江西多個地區近日暴雨成災。省應急管理廳表示，過去三日暴雨已造成7個市43個縣合共49萬7千人受災，緊急轉移安置1萬4千人，農作物受災面積超過100萬畝，超過200間房屋倒塌或損毀，直接經濟損失達到5億2千萬元人民幣。
豐城市清豐堤在星期六出現30米決口，周邊農田和部份村莊被淹沒，搶險人員在昨日傍晚成功堵塞決口，居民已返回住所。
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【城市悲歌】昆州暴雨成災!
公立醫院非緊急手術輪候時間增加
自新冠疫情以來，公立醫院的非緊急手術患者輪。
澳洲健康和福利研究所的資料顯示，超過6%的患者，輪候非緊急手術的時間超過一年。
這個數字比2017/2018年增加了1.8%。
20歲青年被控謀殺今日提堂
一名青年昨日(5月7日)在維洲東部刺死一名男子後被控謀殺。
被刺死的38歲男子在昨天凌晨 1時，在距離墨爾本約三小時路程的 Sale一個十字路口被人發現。
警員在等候救護車到場時為他提供急救，但已沒有生命跡象。
涉嫌刺死他的一名20歲青年被控謀殺，將今天（5月8日）在 Sale 地方法院出庭應訊。
體育消息
蘇格蘭超級足球聯賽，由澳洲籍教練波斯特科格鲁（ Ange Postecoglou ）率領的榜首些路迪，作客2:0擊敗赫斯，在三十四戰中取得九十五分，提早四輪衛冕冠軍。
些路迪在二月的蘇格蘭聯賽盃決賽中，以2:1戰勝格拉斯哥流浪，如果在下月三號蘇格蘭足總盃決賽擊敗恩華尼斯，就將會成為三冠王。
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