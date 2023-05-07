今日大事(5月8日)

聯邦預算案將撥款緩解生活開支壓力

聯邦預算案將在明晚（5月9日）宣佈，有關撥款將包括為550萬戶家庭，以及100萬間企業，提供能源補貼。





其餘撥款亦將用作包括電氣化和能源效益提升的稅收優惠，以及藥物補貼。





另外，據報道指，尋工者津貼（JobSeeker）每兩星期的金額，將會增加40元。





聯邦環境部長普莉貝絲 (Tanya Plibersek) 向七號台表示，預算案將延續她之前所說，政府會制訂政策幫助最有需要的人。





普莉貝絲指，大家已經看到了政府正在做的事情，包括提供更便宜的幼兒託管服務、更便宜的藥物、電費減免、加薪予長者護理人員。大家會在這份預算案中看到的一切都是用作提高工資，幫助最弱勢的澳洲人，並為所有澳洲人建立更強大的經濟。



反對黨議員促預算案加強對農村和偏遠地區的投資

聯邦反對黨前排議員載斯（Barnaby Joyce）敦促聯邦政府在明晚宣讀的預算案中，加強對農村和偏遠地區的投資。





載斯說，未經證實的報導指，政府將宣讀多年來首份盈餘預算案，如果屬實，原因多數是因為運氣好，而不是基於妥善管理經濟。





載斯對七號台表示，希望政府聲稱節省的大約 170 億元，不是來自削減對農村和偏遠地區的撥款。





載斯指，如果政府預測有盈餘, 請記住現在是沒有盈餘，只是預測，那就是因為受到鐵礦石及煤炭的價格支撐，而農產品出口和農民都是非常重要，因為農作物獲得豐厚的回報。如果政府想繼續賺更多的錢，就應該投資在賺錢的地方。



自由黨對通貨膨脹感擔憂

影子財長泰勒（Angus Taylor）表示，聯邦政府計劃的石油資源租金稅改變，可能對通貨膨脹產生負面影響。





泰勒指，真正的考驗是，這項改變是否對通貨膨脹施加下行壓力。 如果想降低稅收，一般都不會對其徵收更多稅項，所以這將是一個試驗，大家會在得到更多細節時看到。





而財長查默斯（Jim Chalmers）就表示，政府已意識到通貨膨脹的威脅，並制訂應對計劃取得平衡，會在財算案中公佈。



石油資源租金稅改變 料在未來為政府帶來逾24億元

石油資源租金稅的改變，預計將在未來四年內，為政府帶來超過 24 億元的淨收入。





澳洲石油生產與勘探協會行政總裁麥卡洛克（Sammantha McCulloch）表示，石油業界和投資者對這些變化持積極態度。





不過，聯邦工黨政府仍然需要為這項計劃尋求政治上的支持。





綠黨參議員考克斯 (Dorinda Cox) 表示，有關措施只適合部分人。



團體揭多間退休公司投資化石燃料公司

有倡導組織指，澳洲30間最大的退休金公司，去年向他們認為對擴大化石燃料的使用負上最大責任的公司，額外投資了340億元。





組織Market Forces 表示，在過去一年中，這些投資令開發煤炭、石油和天然氣項目公司的資本增加了 50%。





據估計，有超過1400億元的退休金儲蓄是投資在這些公司。





不過澳洲最大的退休金公司AustralianSuper 表示就為他們的投資辯護。





他們表示，該公司透過與礦產能源公司 BHP的合併，而增加了對石油勘探和生產公司Woodside Petroleum 的投資。





針對司法系統如何處理希金斯案 今首舉行公開聽證會

針對司法系統如何處理前自由黨職員希金斯（Brittany Higgins）指稱被強姦的獨立調查，今天將舉行首次公開聽證會。





聽證會將聽取警方、檢察人員和協助希金斯的受害者支持服務的證供。





聽證會已聽聞警方和檢察人員之間，在希金斯的案件期間關係緊張。





希金斯指控前同事萊爾曼（Bruce Lehrmann），在 2019 年於聯邦國會大樓強姦她。





由於陪審員的行為不當，萊爾曼的審訊於去年10 月中止，他一直堅稱自己清白。





首都領地檢察長德拉姆戈爾德（Shane Drumgold） 和萊爾曼的代表律師懷布羅（ Steven Whybrow） 將會是首批向聽證會作供的證人。



敘利亞相隔12年後重返阿拉伯國家聯盟

阿拉伯國家聯盟投票通過，讓敘利亞在相隔12年後重返聯盟。





聯盟的22 個成員國中，有13 個國家代表出席在埃及首都開羅的會議，同意基於敘利亞承諾會與阿拉伯國家持續對話，尋求達致政治解決衝突，決定讓敘利亞重返聯盟。





包括卡塔爾在內的部份阿拉伯國家並無派代表出席，卡塔爾被指持續支持反對敘利亞巴沙爾政權的反對派。





敘利亞在12年前爆發內戰，接近50萬人在衝突中死亡，全國2300萬人口中有半數被迫逃離家園。



更多內容 聯合國基金幫助難民婦女創業 冀打破援助循環

美國財長：倘不提高聯邦政府借款上限 後果將非常嚴重

美國財長耶倫（Janet Yellen）警告說，如果國會不提高聯邦政府借款的上限，後果將會非常嚴重。





耶倫表示，如果不提高債務上限，美國政府可能會在 6 月初就沒有錢支付賬單。





目前的上限約為46萬5千億澳元。總統拜登（Joe Biden）希望國會無條件提高債務上限。





不過，控制國會的共和黨議員就表示，只要拜登和民主黨議員同意在未來十年削減開支，他們才會同意提高上限，但拜登已拒絕這樣做。





耶倫表示，如果不提高上限，可能會出現憲法危機。





耶倫指，國會應該提高上限，否則，大家將會面對一場由自己造成的經濟和金融災難。拜登總統和財政部無法採取任何行動來防止這場災難發生 。





另外，美國德州邊境城市布朗斯維爾，有汽車撞向巴士站的人群，造成7死6傷。死傷者主要是委內瑞拉人，肇事司機已經被捕。





事發在當地星期日上午八時半左右，現場附近一個接收非法移民的中心負責人說，根據監控系統的錄影片段，出事車輛撞向巴士站候車的人群後，再繼續行駛約60米才停下。





警方現正調查事件是意外抑或是司機故意所為。



蘇丹交戰各方特使已抵沙特阿拉伯會談 冀結束衝突

美國和沙特聯合提出倡議，希望可以協助蘇丹結束衝突。但政府軍及準軍事快速支援部隊都明確表示，他們只會討論人道主義停火，不會就結束戰爭而進行談判。





蘇丹首都喀土穆的部份地區已經成為戰區，有數百人喪生，超過 10萬名難民逃離該國。



日本首相昨抵南韓訪問 指已與南韓討論排放放射性廢水問題

南韓一個專家小組將到訪日本福島核電站，檢查計劃排入大海的放射性廢水。





日本首相岸田文雄昨日抵達南韓首爾，進行兩日訪問，他說，已與南韓總統尹錫悅討論了這個問題。





岸田文雄指，日本正計劃與國際原子能總署合作，根據科學和客觀的檢查結果, 作出排放放射性廢水的決定。他很清楚南韓人民的擔憂，故此他決定容許南韓專家到福島核電站參觀及檢查，讓南韓民眾更加了解情況。





郭台銘昨在高雄舉辦首場造勢活動





爭取國民黨提名參與台灣明年一月大選的鴻海集團創辦人郭台銘，昨晚在高雄舉辦首場造勢活動，主辦單位指參與人數超過1萬2千人。





郭台銘批評總統蔡英文領導的民進黨政府，過去兩年來無視人民痛苦，又令台灣經濟受苦。





他說，最擔心的是戰爭隨時會爆發，並且高呼「要和平不要戰爭」及「備戰絕不求戰」。





他又提到當初不忍台灣民眾受疫情之苦，為台灣購買疫苗，但遭到政府阻擋。蔡英文方面回應指，政府沒有阻擋疫苗採購。疫情期間政府已努力洽購各款合法有效的疫苗，確保民眾健康安全，希望部分政治人物切勿再以疫情做政治消費。



江西多個地區暴雨成災 逾49萬人受災

江西多個地區近日暴雨成災。省應急管理廳表示，過去三日暴雨已造成7個市43個縣合共49萬7千人受災，緊急轉移安置1萬4千人，農作物受災面積超過100萬畝，超過200間房屋倒塌或損毀，直接經濟損失達到5億2千萬元人民幣。





豐城市清豐堤在星期六出現30米決口，周邊農田和部份村莊被淹沒，搶險人員在昨日傍晚成功堵塞決口，居民已返回住所。



公立醫院非緊急手術輪候時間增加

澳洲健康和福利研究所的資料顯示，超過6%的患者，輪候非緊急手術的時間超過一年。





這個數字比2017/2018年增加了1.8%。



20歲青年被控謀殺今日提堂

一名青年昨日(5月7日)在維洲東部刺死一名男子後被控謀殺。





被刺死的38歲男子在昨天凌晨 1時，在距離墨爾本約三小時路程的 Sale一個十字路口被人發現。





警員在等候救護車到場時為他提供急救，但已沒有生命跡象。





涉嫌刺死他的一名20歲青年被控謀殺，將今天（5月8日）在 Sale 地方法院出庭應訊。



體育消息

蘇格蘭超級足球聯賽，由澳洲籍教練波斯特科格鲁（ Ange Postecoglou ）率領的榜首些路迪，作客2:0擊敗赫斯，在三十四戰中取得九十五分，提早四輪衛冕冠軍。





些路迪在二月的蘇格蘭聯賽盃決賽中，以2:1戰勝格拉斯哥流浪，如果在下月三號蘇格蘭足總盃決賽擊敗恩華尼斯，就將會成為三冠王。







