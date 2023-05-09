今日大事（5月10日）

聯邦政府公佈新一份財案 紓困措施成重點

財長查默斯 （Jim Chalmers） 昨日公佈下年度財案 ，包括一項接近150億元紓困計劃，在未來4年為澳洲家庭減輕生活開支壓力。





查默斯在公佈現屆工黨政府的第二份財案時聲稱，新預算案可以舒緩國民的生活壓力，而不會導致通脹加劇。





他又指，財案會加強經濟，包括鞏固國民保健制度、擴大商機、增強工業能力以及發展再生能源。





查默斯表示，政府了解國民目前面對的壓力。所以提供負責任及針對有需要的舒緩措施是財案的首要目標。他補充，政府的146億元紓困計劃會提供電費津貼、減輕醫療開支、支援弱勢國民、增加可負擔房屋的供應以及提高工資。



預料今年將恢復財政盈餘 但明年將恢復有赤字

財長查默斯預算今年財政會恢復盈餘，主要原因是大批商品價格上漲令國庫收入增加，估計盈餘達42億元。而2023-24年度預算會有139億元赤字。





財案中指出，明年經濟增長將會先放緩再稍微恢復，通脹率估計要到2024-25年度先回復到目標水平。





而大批商品價格上漲以及高就業率，可能令國家避免負債過萬億。查默斯指由於收入增加，中期債務可以減低接近3,000億元，在12年間節省830億元利息負擔。



撥款22億元減輕長期病患者藥物負擔

在新財案下，由本年9月起，長期病患者可以減輕藥物負擔。聯邦政府撥款22億元，在藥物津貼計劃之下，令病者更容易獲得有需要的藥物。





不過多元文化婦女健康中心總監默多洛（Dr Adele Murdolo）指出，並非所有人都可以受惠，尤其是持有臨時簽證的人士。





默多洛指，例如一名懷孕的移民婦女，不能夠享有國民保健，不會接受所有的產前檢查；她要小心用每一分錢，故此就會拖延接受護理。因此，默多洛表示，樂見政府減輕藥物負擔，但亦要照顧一些不能享有藥物福利津貼及國民保健的人士。



大部份簽證申請費用將會上調

另外，財案中將增加簽證申請費用，幾乎所有類別都會增加至少6%，包括國際學生，工作假期簽證的費用更大幅增加15%。只有太平洋島國居民的兩種簽證維持不變。





與此同時，財案將撥款19億元，加強與太平洋島國的關係。





財案亦會撥款113億元提高高齡護理行業的工資；20億元支持可再生氫能行業；2.8億元投資到創科行業；37億元投資到與各州及領地政府合作的全國技能協議；19億元改善原住民醫療、房屋及教育；2.5億元改善澳洲中部地區的安全問題。



多項津貼將獲上調 但社會服務界稱仍然不足

在財案的 146億元紓困計劃 之下，領取尋工者津貼、青年津貼、學生津貼、原住民學生津貼、雙親家長津貼以及青年殘障津貼等，由9月20號起，津貼額每兩星期增加$40。





另外，55歲或以上的尋工者將可以獲得較高津貼，目前較高津貼額只適用於60歲或以上人士。





而領取單親家長津貼者將可以繼續享有直至最年幼子女年齡達到14歲。





聯邦政府又額外撥款15億元提供電費津貼，合資格家庭可以獲得高達$500回扣。





至於國民保健方面，財案將撥款35億元，讓16歲以下兒童、養老金領取者和其他優惠卡持有人，前往家庭醫生診所就診的費用回扣（bulk billed）增至原來的三倍，鼓勵醫生接受回扣。





聯邦政府的租金津貼亦會增加15%，預算在5年內增加27億元開支。





不過，社會服務界認為財案的紓困措施不足。





澳洲社會服務聯會行政總裁高迪 (Cassandra Goldie) 對聯邦政府在國民保健計劃的投資表示歡迎，但認為尋工者津貼的水平仍然極為不足。他指，有關失業津貼水平是經合組織國家中最低，而澳洲卻是全球最富裕的國家之一。





高迪表示，聯邦政府堅持推行第三階段減稅措施令她感到費解。





高迪指，賬簿內仍然有為國家收入最高的人士減稅約200億元。而在減稅生效的時候，會為收入20萬元或以上人士每日增加$25收入，而非$2.80。她認為，財案的有關選擇並非正確。



料移民數字將在明年中回復到疫情前水平

昨晚公佈的財案亦對澳洲人口的前景作出估計。預計經過今年移民數字飆升後，數字將在明年中回復到新冠疫情前的水平。





在2022-23年度，海外淨移民數字將達40萬，預計在2023-24年度會回落到31.5萬，至2024-25年度會再下降至26萬，並會維持在這個水平直至至少2027年中。





艾巴尼斯政府正在草擬一份新移民政策，將在今年稍後公佈。





在此之前，聯邦政府已經公佈在2023-24年度的永久移民計劃內，其中7成配額會用於技術移民，當局亦會增加臨時技術移民轉為永久移民的渠道。



ABC及SBS將獲更多撥款

澳洲兩間國家廣播機構在預算案中獲得更多撥款。





澳洲廣播公司ABC及SBS將由2023-24財政年度起，在五年內分別獲得撥款60億元及18億元作營運經費。此前，政府已經為該兩間機構提供部份的基本營運經費。





由2024-25年度起的4年內，SBS將獲得4,500萬元，繼續提供普通話和阿拉伯語的新聞和其他內容。同時，由2025-26年度起的3年內，ABC將獲得5,240萬元，繼續支持本地新聞和時事服務。



加拿大及中國互相驅逐外交人員

中國昨日宣佈採取反制措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為不受歡迎的人，要求她星期六前離開中國。





之前，加拿大外長趙美蘭宣布，驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍，並將他列為不受歡迎人士。





加拿大安全情報局 （Canadian Security Intelligence Service）關於中國在加拿大影響力的報告，詳細說明對莊文浩的潛在威脅，據稱是因為莊文浩一直批評北京對待維吾爾伊斯蘭社區的方式。





也是加拿大影子外長的莊文浩表示，他只是在今年5月從一家當地報紙上，了解到這些威脅延伸到他在香港的親屬。 他說，2021年的報告本應促使加拿大政府更早採取行動。





莊文浩指，當政府意識到下議院議員及其家人，成為中國和獲加拿大政府認可的中國外交官的目標時，不應該要花兩年時間才做出這個決定。



相關內容 加拿大中國外交官趙巍涉恐嚇計劃被驅逐出境

俄羅斯舉行勝利日閱兵 普京續批評西方散播「俄羅斯恐懼症」

俄羅斯舉行紅場衛國勝利日閱兵，紀念二次世界大戰戰勝納粹德國78周年，總統普京 (Vladimir Putin)發表講話，指俄羅斯面臨成為一場真正戰爭的目標，被逼為捍衛主權迎戰。





在紅場的10分鐘演講中，普京傳達了一個熟悉的信息，指責他所謂的「西方全球主義精英」散播「俄羅斯恐懼症」和「侵略民族主義」。





普京說，世界文明再次處於轉折點。一場真正的戰爭已經對俄國發動，我們亦會抗衡國際恐怖主義，但俄國將保護烏克蘭東部頓巴斯的居民、確保他們安全。





他沒有提到俄羅斯在其軍隊準備迎接烏克蘭預期的大規模反攻時，面臨的挑戰。





收聽節目 俄羅斯指烏克蘭暗殺普京 專家提出各種疑點 SBS Chinese 04/05/2023 05:52 Play

一名烏克蘭記者在俄羅斯砲擊中喪生

在烏克蘭，一名記者在東部城市巴赫穆特（Bakhmut）附近，俄羅斯的砲擊中喪生。





波斯尼亞裔的法國公民索爾丁（Arman Soldin），當時正為法新社拍攝衝突的新聞片段，他同行的4個記者就沒有受傷。





資料顯示，報道俄烏戰爭的媒體團隊，包括索爾丁在內，到目前已經至少有11人喪生。



美國法院裁定特朗普須為涉嫌性侵專欄作家負上責任

美國法院陪審團裁定，前總統特朗普須對涉嫌在1996年性侵犯專欄作家卡羅爾（ E. Jean Carroll）所導致的身體創傷負上責任。





曼哈頓聯邦法院的九名陪審員商議了不足三小時，達成一致裁決。 陪審團駁回了卡羅爾被強姦的指控，但裁定特朗普須對性侵犯卡羅爾和誹謗她負上責任。 他們駁回了前總統否認他性侵犯卡羅爾的說法，並判特朗普向卡羅爾賠償約500萬美元。





特朗普拒絕出庭應訊，裁決後他立即在社交媒體回應，稱該判決是「恥辱」和「有史以來最偉大的政治迫害」。



體育消息

足球方面，歐洲冠軍聯賽4強賽首回合，作客的曼城以1比1逼和東道的皇家馬德里。



