今日大事（4月12日）

受邀參加北約峰會 總理今年將不會出席

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將不會出席今年的北約峰會。





本周初，北約連續第二年邀請澳洲總理出席峰會，也是包括澳洲、新西蘭、日本及南韓的亞太四國，第二次被邀請出席。





雖然澳洲並非北約成員國，但在北約擁有永久觀察員的地位。





上一位出席北約峰會的總理是2018年的譚保（Malcolm Turnbull）。



中國副外長今抵澳 兩國貿易料回暖

目前澳中關係回暖，中國將放寬對某些澳洲產品限制的機會，越來越大。





政府服務部長索頓（Bill Shorten）向九號台表示，當局看到了他們在這方面取得成果。





「現實是，澳洲正在根據國際貿易規則採取行動。中方表示要三個月審查，我們就給予三個月時間讓他們處理。最終我們都是想要得到一個成果。我認為，如果澳洲沒有採取強硬立場，可能不會令中方重新考慮放寬、並就所有大麥關稅進行審查。」





全國農民聯合會（National Farmers' Federation）表示，現階段其他被徵收高額關稅的澳洲商品，可能會在未來重新進入中國市場而不受這類懲罰。





今年初，澳洲煤炭恢復運到中國，而中國是澳洲最大的貿易夥伴。



國防軍司令：或更多士兵被控戰爭罪

國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）表示，可能會有更多澳洲士兵被控戰爭罪。





一個月前，一名曾隸屬特種航空服務團的退伍軍人，涉嫌在派駐阿富汗期間，殺害一名阿富汗平民男子而被捕。





坎貝爾昨日在智庫組織洛伊研究所（Lowy Institute）發表演講後，被問及澳洲國防軍是否將面對更多的戰爭罪指控。





他回答：「如果我們作為一個組織有過錯，就需要面對。這樣對國防軍個人和集體都會更好。我認為可能會有一些非常不舒服的日子即將到來。」



自由黨堅稱大多數成員反對原住民之聲

反對黨的原住民事務發言人李瑟（Julian Leeser），因為支持工黨向國會提出的原住民國會之聲修憲案，與自由黨持相反立場後，宣佈辭去發言人一職。事件令自由黨被迫捍衛他們在這個立場的態度。





自由黨副領袖利蘇珊（Sussan Ley）表示，希望盡量減低因為李瑟辭職而引發的黨內相互指責。她表示仍然希望，如果將來自由黨可以重新領導政府，李瑟可以擔任部長。





「李瑟處於一個獨特的位置，因為他在原住民之聲方面有著悠久的經歷。但我作為副黨魁，非常了解黨友是壓倒性支持我及黨魁達頓所提出的觀點。這很重要。為了讓原住民得到最好的結果，我們不希望總理艾巴尼斯所提出的分裂模式。」



財長：澳洲難免全球經濟衰退影響

財長查默斯（Jim Chalmers）警告，澳洲無法免受到全球經濟衰退的影響，但希望可以避免。





他將於今天啟程前往美國，參加世界銀行和國際貨幣基金組織等財金會議。國際貨幣基金組織預測澳洲的國內生產總值將有所停滯，2023 年只是增長 1.6%。





不過國際貨幣基金組織首席經濟顧問古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，查默斯正面對艱難的處境。





「我們正在進入一個很難應付的階段，目前經濟增長、以歷史標準來衡量仍然處於低位，而金融風險有所增加，但通貨膨脹仍未徹底扭轉，政策制定者需要保持穩健的態度，以及要有清晰的溝通。」



國際貨幣基金組織下調全球經濟增長預期

國際貨幣基金組織下調了2023年的全球增長預期。





最新預測顯示，全球的國民生產總值（GDP）增長率只有2.8%，比2022 年錄得有3.4%的增長率急劇放緩。





國基組織表示，居高不下的通脹率、高利率、兩間美國銀行倒閉以及俄烏戰爭，都對金融前境產生「不確定性」。



普京：石油價格上漲助俄經濟上揚

俄羅斯總統普京公開讚揚俄國經濟，在受到西方制裁下仍然保持韌性。





普京強調，隨著全球油價上漲，令俄國經濟正加快上揚。「非石油及天然氣收入增長約為14%或1.4萬億盧布，石油和天然氣收入略微下降了約1.3萬億盧布，這主要是由於高基數和定價環境的特殊性。」





「全球市場也由於油價上漲，預計到第二季度尾，情況會發生變化，額外的石油和天然氣收入將開始流入國庫。我必須指出，外部經濟風險並無消失，俄羅斯政府亦很清楚這一點。





國際貨幣基金組織已將俄羅斯2023年國內生產總值增長的預測從0.3%上調至0.7%，但也將俄國2024年的增長預期從2.1%下調至1.3%。





國基組織估計，西方國家私人公司的資金外流，以及勞動力短缺問題，將令俄國經濟受損。



俄斥美監視歐洲盟友 否認涉文件外洩

美國目前正急於評估，數十份在網絡流傳的機密文件。





有美國官員表示，文件對國家安全構成了非常嚴重風險。同時，據當局表示，部份文件曾被篡改，其他文件的直實性仍然未知，因此，當局亦擔心情況可能構成虛假信息的散播。





克里姆林宮發言人佩斯科夫，對俄羅斯被指是洩密事件幕後黑手的指控作出回應。他說現在存在一種傾向，就是外界會將一切都歸咎於係「俄羅斯的所為」。





「（相反，事件反映）美國正長期對各國元首——尤其是歐洲各國進行監視，現在這些問題正屢屢浮現，亦已多次引發各種醜聞。」



拜登訪北愛爾蘭 紀念和平協議25周年

美國總統拜登抵達北愛爾蘭參加「受難日和平協議25周年」的紀念活動。





預計拜登將於今日會見北愛五個主要政黨的代表，然後在貝爾法斯特的阿爾斯特大學（Ulster University）發表演講。





25年前，受難日和平協議結束了北愛數十年來的教派暴力問題，被認為是20世紀末最重要的和平協議之一。





但英國脫歐令北愛局勢變得緊張。而英國首相辛偉誠強調，全國需要加緊努力，以維持聯合政府在分享權力方面的和平穩定，有關的協議也是以此為核心。



聯合國要求駐阿富汗職員暫停上班

聯合國已要求駐阿富汗的所有工作人員，本月餘下時間都不要上班，以回應塔利班政府據報在上周知會聯合國，在其機構任職女性不可以上班。





聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，就算他們有多不同意當地法律，但情況已令他們陷入兩難。





「禁令正讓阿富汗人民陷入可怕的局面，而聯合國有自己必要遵守的原則，即站在人道主義意立場上反對歧視，但同時亦必須遵守阿富汗當權者的要求，因為我們要在本地開展工作，就必須遵守對方的約章。」



習近平考察廣東檢閱南海艦隊

香港傳媒報道，中國國家主席習近平自上周五起南下到廣東省考察。





報道指，他先到廣東西部的湛江市，在徐聞港了解當地提升交通基礎設施互聯互通水平、推動廣東和海南相向發展情況。





報道引述消息指，習近平在湛江視察時，亦在海軍建軍節前夕檢閱南海艦隊。南海艦隊是解放軍海軍三大艦隊中最強的一支，負責防衛南海水域。



中國前法院高官孟祥受賄判囚12年

中國最高人民法院執行局前局長孟祥，因受賄罪成而被一審判處監禁12年及罰款200萬元。





負責案件的鄭州市中級人民法院指，孟祥在2003年至2020年，利用職權及地位在案件審判執行、工程承攬及幹部選拔等項目上，為涉案單位和個人提供幫助，涉及賄款達2千百多萬元人民幣。





但鑒於孟祥認罪及積極退回贓款，法院認為可從輕處罰。



美菲展開最大規模軍演 澳洲派員參加

美國及菲律賓正舉行數十年來兩國最大規模的年度聯合軍演，澳洲也派出111名軍人，和1.2萬多名美軍及5千多名菲律賓軍人一齊進行演習。





將於4月28日結束的軍演，正值美國尋求加強印太地區的聯繫，以抗衝中國在台灣等問題上可能同美國發生的衝突，同時也反映菲律賓總統小馬可斯捍衛南海主權利益的決心。



澳洲議員聯署籲美國撤銷引渡阿桑奇

澳洲數十名議員聯署公開信，呼籲美國司法部長撤銷對維基解密創始人阿桑奇（Julian Assange）的引渡程序。





聯署信是由眾議院獨立議員韋爾基（Andrew Wilkie）發起，指阿桑奇實際上已經以另一種形式被監禁了十幾年。





英國的國會議員也有類似行動。





阿桑奇在倫敦的監獄被關押4年，如果 被引渡到美國 ，他可能面臨長達 175 年的監禁。



西澳熱帶氣旋今南移 當局籲居民疏散

目前是二級熱帶氣旋的伊莎，在西澳西北岸對開350公里，預計將在未來兩日內向南移動，並在星期五早上越過東北部海岸前，增強為四級熱帶氣旋。當局形容到時會面對十年一遇的天氣系統。





氣象員史密斯（Todd Smith）呼籲，住在集水區的民眾為未來艱難的一星期做好準備。





「預計該熱帶氣旋將在未來幾日增強為四級熱帶氣旋，將掠過西北岸與東北岸之間的沿岸地區。因此我們敦促當地居民開始最後確定疏散計劃，並為可能面臨烈風吹襲做好準備。」



報告：政府應電氣化公共交通促零排放

公共政策組織澳洲研究所（The Australia Institute）的新報告指出，州及領地政府應該為零排放公共交通，設定更積極的目標。





報告顯示，澳洲註冊的巴士有將近10萬部，但其中只有200架是電動的。而澳洲的大部分巴士都是政府所有。





研究所表示，從長遠來看，更多的電動巴士不僅可以節省資金，還可以減少空氣污染以及噪音，並為當地創造商機。





報告呼籲政府應該效仿海外的例子，例如中國深圳，已將市內有1.6萬部巴士的公共車隊完全電氣化。



數百婦女就節育產品問題起訴拜耳

墨爾本的法院獲悉，節育手術會導致疼痛以及出血，一些女性被迫切除子宮或輸卵管。





今次的集體訴訟，是針對 Essure 設備的製造商拜耳（Bayer）。拜耳否認植入金屬線圈存在普遍問題，並表示將大力顯示該產品的安全性。





該產品於 1997 年至 2017 年間在澳洲銷售。今次集體訴訟包括數百名婦女。唐扎爾斯基 (Ursula Donzalski) 就是其中之一。她說使用該節育措施，影響了她生活的每一方面。





「這不僅影響了我的生活，還影響了我子女的生活、人際關係以及工作。無論是清醒時或躺下都會頭暈，起身又會嘔吐。」



體育消息

澳洲女子國家足球隊Matildas，在倫敦以2比0擊敗英格蘭隊，令Matildas在澳洲今年稍後合辦女足世界盃之前，再取得重大勝利。而今場兩個入球，都是由隊長卡爾（Sam Kerr）射入。



