今日大事(3月15日)

【 AUKUS核潛艇協議】馬利士表示澳洲從美國購買核能潛艇是「必要的」





國防部長馬利士（Richard Marles）表示，澳洲最近宣布總值達到 3650 億元，從美國購買核能潛艇的協議，是「必要的」。





而最近中國在印太地區的軍事擴張，達到世界二次大戰以來，未曾預見的水平。





馬利士說，澳洲在星期二（3月14日）宣布購買美國核能潛艇之前，曾經同中國接觸，但沒有參加與中國官員的簡報會。





馬利士表示，澳洲必須投資於印太地區的安全，但就沒有點名提及中國。





他說澳洲正投資在國防力量，提高軍事能力，並預計將在未來國防上投入更多。這是一件大事件，希望對鄰國和世界完全透明，知道澳洲正在做什麼，以及為什麼這樣做。而澳洲對其他軍事集結表示擔憂，是因為部份軍事事件的發生並不透明。





【 AUKUS核潛艇協議】達頓稱政府需對AUKUS巨額開支保持透明





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示，政府需要對任何債務或削減開支保持透明，以支付他稱之為核潛艇AUKUS協議巨額開支。





國防部長馬利士（Richard Marles）說，計劃購買8艘核能潛艇，將耗資 2680 億元至 3680 億元。





馬利士說，頭4年的 90 億元支出，不會影響預算案中的支出預測，因為資金是從一個已取消的項目，來重新分配，而給國防部的撥款已經訂出。





但達頓表示，還需要其他國防開支。





達頓質疑，國庫並非用之不盡，有額外的錢需要花在國防上，但沒有人談論這點。英國首相辛偉誠也宣布增加他們的支出，達到國內生產總值的百份之2.5。這是非常重要。達頓又說，他認為在未來5 月份的預算案，政府需要提供很多細節，包括未來幾年的估算。





【 AUKUS核潛艇協議】中國對澳英美AUKUS協議表示不滿





中國外交部發言人汪文斌，對澳洲購買幾艘大功率核潛艇的消息表示不滿。汪文斌強調，中方必須重申，這項潛艇合同有「核擴散」威脅，亦意味「澳英美軍事聯盟」正為各自的地緣政治私利，他表示這是「在錯誤和危險的路上越走越遠」。





汪文斌說，美英澳建立所謂的「三方安全夥伴關係」，表面是用作促進在核潛艇和其他尖端軍事技術方面的合作。他表示這是典型的冷戰思維，只會引發軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區穩定與和平。





汪文斌又指，愛好和平的國家對此表示嚴重關切和堅決反對。 他認為美英澳最新發表的聯合聲明表明，這三個國家為了自身地緣政治私利，在錯誤和危險的道路上越走越遠，完全無視國際社會的關切。



中國外交部發言人汪文斌，對澳洲購買幾艘大功率核潛艇的消息表示不滿。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

艾巴尼斯今日訪問斐濟





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）今日到斐濟訪問，與斐濟總理布蘭卡（ Sitiveni Rabuka）在第三大城市納迪舉行雙邊會談。





今次是兩位總理首次會晤。





艾巴尼斯表示，澳洲和斐濟是親密的朋友，和天然的合作夥伴。





兩位領導人將討論如何加強澳洲和斐濟的【烏瓦勒 （Vuvale）夥伴關係，深化商業聯繫，為年輕人創造更多機會，並加強該地區應對氣候變化的能力。





預計布蘭卡將在今年較後時間回訪澳洲。





電價草案若獲確認 部份地區電費加幅達兩成





如果澳洲能源監管機構的決定草案獲得確認，新州、南澳和昆州東南部的家庭，將面臨高達 23.7% 的電費加幅。





這個名為「默認市場報價」或 D-M-O 的加幅，如果獲得通過，將於 7 月初生效。





「默認市場報價」是作為電價安全網，是三個州的標準零售計劃中，家庭和小型企業客戶的最大電費加價幅度。





監管機構表示，標準零售計劃的住宅客戶可能面臨 19.5% 至 23.7% 的價格上漲，具體取決於所在地區。





在諮詢期結束後，監管機構將發布今年電力公司收費上限。





澳洲國民銀行發布商業調查指營商環境依然強勁





澳洲國民銀行（NAB）發布商業調查，指儲備銀行表示，在決定是否暫停調整利率之前，會考慮的4項重要金融數據其中之一。





這商業調查顯示，雖然消費者信心有所下降，但營商環境，好像盈利能力和就業成果等，依然強勁。





國民銀行首席經濟分析師奧斯達 （Alan Oster） 表示，澳洲的金融環境仍然對企業有利。





奧斯達認為，營商情況很好，尤其是交易、利潤、就業都很強勁。在商界層面上，消費者可能還沒有停止消費。



澳洲國民銀行（NAB）發布商業調查。 Source: Getty / Getty Images 美軍無人機在烏克蘭黑海海域疑被俄羅斯戰機撞擊後墜毀





美國稱，一架美軍無人機在烏克蘭南部的黑海海域，被俄羅斯戰鬥機撞擊後墜毀。





根據美國歐洲司令部的公報，隸屬美國空軍「情報、監視及偵察機構部門」的一架無人機，被兩架俄羅斯噴氣式戰機攔截。





據報，最終無人機的螺旋槳被其中一架俄軍戰機撞擊後墜毀。司令部又形容，其中一架俄國戰鬥機、在撞向無人機之前，曾向無人機傾倒燃料、直接飛到其前方。





美國國家安全局發言人柯比形容，俄軍戰機的惡意攔截手法是「史無前例」。





柯比表示，俄羅斯戰機在黑海上空攔截美國飛機的情況並不少見。甚至在最近幾周亦時有發生。但今次顯然值得關注的是因為對方的手法極為「不安全不專業」， 魯莽導致美國一架軍機被擊落，這做法屬史無前例。





美國政府已就此事召見俄羅斯大使，表示擔心同類事件發生，可能導致安全事態升級。





俄羅斯同意延長烏克蘭港口糧食出口協議





在與聯合國會晤後，俄羅斯同意把烏克蘭港口糧食出口協議再延長 60 天。





去年，聯合國、俄羅斯及烏克蘭、在土耳其簽署兩項單獨的協議，允許將糧食繼續運往世界其他地區，以避免出現飢荒。





但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則讉責，隨著西方繼續對俄羅斯實施制裁，協議實際上只係單邊的安排。





佩斯科夫表示，所簽署協議的第二部分，即俄方提出的「谷物出口協議」並沒有獲得履行。他亦表示，俄國感謝聯合國秘書長古特雷斯親自交涉的努力，但即使如此，對方未能突破西方國家的無形壓力，令雙方商定的條件並未能完全獲得滿足。





俄國認為，總括來說這項協議，最終不能只偏坦一方，而是否繼續延期，仍然要視乎條件，而今次俄方同意安排，亦只是為了釋出善意。





意大利總理不滿外界嚴厲指責意方拯救離岸蛇船不力





意大利總理梅洛尼（Georgia Meloni）不滿在最近發生一連串人蛇船海難事故後，外間不斷嚴厲指責意大利方拯救離岸船民的不力。





上週日（3月12日），一艘來自利比亞的蛇船，因惡劣天氣而在意大利沿岸傾覆，據報有 30 人失踪，只有 17 人獲救及被帶到意大利的海岸城市。但梅洛尼強調，難民問題必需由歐洲共國家同解決。





梅洛尼表示，當意大利政府被指責正進行殘忍的事之時，他必須強調自己與國家問心無愧，他仍然堅持相信，歐洲共同行事是解決船民問題的最有效方式。



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）讉責西方繼續對俄羅斯實施制裁，影響糧食出口協議。 Credit: Pool Sputnik 報告指毒品需求使用量上升 未受經濟壓力影響





在面對生活開支壓力下，全澳洲在非法藥物需求方面未有受影響，包括最受歡迎也是最昂貴的毒品。





澳洲刑事情報委員會（Australian Criminal Intelligence Commission）最新的污水簡要報告顯示，整體消耗量比去年下降了大約一成，但委員會認為，是因為當局緝獲毒品，而非經濟壓力。





2021 年 8 月至 2022 年8月，在污水系統檢測到的冰毒、可卡因、海洛英和搖頭丸，就超過 14 噸，估計市值達到 100 億元。





該報告指，口服鴉片類藥物例如芬太尼等的使用量上升。 尼古丁和酒精仍然是最常用的物質，使用量相對穩定。





雪梨致命車禍中女嬰昨傷重不治 車禍共三人喪生





在雪梨西南區致命車禍中救出的一個女嬰，昨晚在醫院傷重不治。





她的母親普拉哈斯托諾（Katrina Prahastono）和兩歲的哥哥在車禍中當場喪生。





事發於周一（3月13日），新州警方表示，普拉哈斯托諾當時開車，車上載著她的兩個年幼的子女，與一架水泥貨車相撞。 警方正在調查，並呼籲當時在該地區開車有行車記錄儀的司機或其他有進一步信息的人士，與警方聯絡。





馬匹在運送過程中死亡 營運商及馬球運動員被罰款





在 2018 年1 月，由於 16 隻馬由塔州轉移到維州時被發現在冷藏拖車中死去。





法院對營運商 Spirit of Tasmania 及前馬球運動員威廉姆斯（Andrew Williams）罰款合共90,000 澳元。





威廉姆斯承認 17 項違反動物福利法控罪，但營運商則拒絕認罪。





最終地方法官托弗（Leanne Topfer）裁定指控成立。





渡輪營運商被罰 75,000澳元，而前澳洲馬球隊隊則被罰款 15,000澳元。



南韓總統尹錫烈（Yoon Suk Yeol）快將訪問東京、同日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）舉行峰會。 Source: Supplied / Supplied - YNA 南韓總統尹錫烈將訪問東京 與日本首相岸田文雄舉行峰會





南韓總統尹錫烈（Yoon Suk Yeol）快將訪問東京、同日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）舉行峰會。





南韓國家安全顧問金成漢表示，峰會後，兩人將共進晚餐，希望以此實現兩國關係正常化。





金成漢表示，韓日關係長期緊張，兩國領導人一直都難以會面，導致雙邊關係停滯不前。他又指尹錫烈總統訪日是一個重要契機，希望能打破惡性循環的僵局，令兩國能夠有條件改善關係。





尹錫烈正一直努力重建日本的關係，希望透過改善南韓、日本和美國之間的合作，以應對北韓日益增長的威脅。





瑞典及芬蘭加入北約的時間表可能不一致





瑞典首相基斯特松（Ulf Kristersson）表示，隨土耳其對瑞典及芬蘭申請加入北約的申請持不同意見，因此兩國加入北約的時間表可能不一致。





兩國於去年 5 月宣布有意加入北約後，一直強調希望能同時成為北約成員。





但基斯特松在斯德哥爾摩舉行的新聞發布會上指出，最近幾周，土耳其已多次在不同場合上表明，相信與芬蘭的分歧已經解決，但與瑞典則仍有分歧。基斯特松相信，芬蘭加入北約之路，目前似乎會比瑞典更平坦。





體育消息





由美國、加拿大和墨西哥共同主辦的2026 年世界杯可能出現史上最長的比賽期。





國際足聯有意改革世界杯的比賽形式，將分賽組參賽球隊伍的數量，由之前的 32 隊增加至 48 隊，而入圍決賽的隊伍，亦將從以往只需打 7 場淘汱賽，改為８ 場，令比賽總場數增至創紀錄的 104 場，賽事亦需要 40 多日才完成。





比賽的最終形式，將會在下一次國際足聯執委會的峰會上作最後決定。



