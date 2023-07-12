今日大事（7月13日）

澳洲宣佈再增加對烏支援

總理艾巴尼斯宣佈再為烏克蘭提供30部「野外征服者」（Bushmaster）裝甲車。





艾巴尼斯於立陶宛出席北約峰會期間同烏克蘭總統澤連斯基 （Volodomyr Zelenskyy）會面，承諾進一步提供軍事支援對抗俄羅斯的侵略。





連同較早時承諾的90部，澳洲將會提供120部「野外征服者」裝甲車。





澳洲已經提供了7億1千萬元軍事援助，總額將會提高到8億9千萬元。





艾巴尼斯強調澳洲堅定不移支持烏克蘭。





艾巴尼斯表示：「只要有需要，澳洲會一直與烏克蘭站在同一陣線，會繼續提供支援。因為在現今互相聯繫的世界中，烏克蘭不單只為自己的主權而戰，亦為執行國際法治而戰。」



更多內容 澳洲宣佈繼續為烏克蘭提供支持

七國集團宣佈多項新措施 在軍事上支持烏克蘭

七國集團宣佈多項新的安全措施，將會持續在軍事方面支持烏克蘭，對抗未來的任何襲擊。





七國集團發表的聲明，提及他們在未來幾年會如何支持烏克蘭終止戰爭。





早前北約曾經宣佈，有意簡化烏克蘭加入北約的途徑。





出席七國集團峰會的美國總統拜登，與七國集團其餘領袖以及烏克蘭總統澤連斯基一起宣佈上述聲明，他表示烏克蘭的未來，將與北約息息相關。





拜登表示，他不認為任何人會對這個決定感到驚訝，他希望澤連斯基也不會感到驚訝。北約盟國同意取消對烏克蘭加入為成員國的行動計劃，並為烏克蘭制定一條加入北約的途徑。但七國集團不會等待這個程序完成，才作出保護烏克蘭安全的長期承諾。





澤連斯基指，七國集團的聲明是烏克蘭通往北約的安全保障。



LISTEN TO 澤連斯基炮轟北約未有正式邀請烏克蘭加入 北約指要先滿足條件 SBS Chinese 11/07/2023 06:32 Play

俄形容七國集團計劃錯誤

俄羅斯發言人佩斯科夫指，七國集團向烏克蘭提供更多安全保障的計劃是極其錯誤。





佩斯科夫說：俄羅斯認為此舉是極其錯誤的判斷，並且可能會非常危險，因為這些國家向烏克蘭提供任何安全保障，實際上是忽視了不可分割的國際原則。他們向烏克蘭提供的任何安全保障，其實是侵犯了俄羅斯的安全。無論是中期、長期甚至短期的保障，會帶來負面的後果。



澳洲歐盟談判破裂 未能達成自由貿易協議

國家黨領袖利特爾波特 (David Littleproud) 認為，如果澳洲不能夠與歐盟達成自由貿易協議，應該尋求其他方案。





貿易部長費雷爾 (Don Farrell)與歐盟代表談判破裂，雙方未能達成協議。





利特爾波特指澳洲的立場必須要更強硬，先可以達到目標。





利特爾波特說：「如果不能夠制止歐盟用欺凌態度，以阻止澳洲用普羅塞克葡萄酒同菲達芝士等名稱，澳洲就應退出談判。」





他表示大家必須明白，當歐盟與英國在六、七十年代離開澳洲時，他們就發現「亞洲」。



儲銀行長宣佈董事會將有重大改革

儲備銀行行長洛菲利 (Phillip Lowe) 宣佈董事局的重大改革，以回應四月公佈的檢討報告。檢討報告提出51項建議。





改革包括議息會議次數由每年11次減為8次，會後會開記者會交代調整官方利率的決定，董事會成員亦有機會在會議之前出席內部職員會議。





但投資管理公司AMP Capital的首席經濟學家奧利弗 (Shane Oliver) 向SBS 新聞部表示，他認為減少議息會議次數只會令每次利率加幅更大，以期達到某一個利率目標。





另一方面，財長查默斯 （Jim Chalmers）表示已準備好一份儲備銀行行長的繼任人選名單，可能明日 （14/7）就會交由內閣審議。



再有一名女童感染流感不治

陽光海岸一名11歲女童感染流感後不治，昆州衛生當局形容事件令人悲痛。





該名女童上周感染乙型流感後，在陽光海岸大學醫院內死亡。



早前，新州中海岸一名中學生感染流感病毒後，亦在前日證實 （11/7）不治。新州衛生當局數日前曾敦促公眾接種流感疫苗。





昆州首席衛生官杰拉德 (John Gerrard) 指出，在學校復課期間，乙型流感個案激增，而未接種疫苗的病者比例極高。





他亦補充，在冬季開始時，曾見甲型流感一度蔓延，但在七月時，乙型流感已取替成為主要傳播病毒。



一成本地自殺個案與工作情況有關

最新研究發現，本地的自殺個案中，有約一成與失業或工時不足有關。





雪梨大學腦部及精神研究中心就2004至2016年間的3萬多宗自殺個案進行研究。





研究小組負責人斯金納（Adam Skinner）表示，研究結果明確顯示失業率上升與自殺數字成正比。





有需要支援人士可以致電Lifeline熱線13 11 14。



警拘控上月雪梨西南槍殺案疑兇

上個月在雪梨西南面，一名24歲男子在日間被槍殺，警方拘控一名22歲男疑兇。





事發於5月22日下午約4點左右，死者奧賴哈 (Marvin Oraiha) 在Elizabeth Hills 家外的車道上，被一名槍手擊斃。





據新州警方透露，突擊行動探員及反黑組（Raptor Squad ）人員昨日（12/7）在 Roselands搜查一間房屋時，拘捕了一名22歲男子。





被捕男子被控謀殺、偷車、非法擁有手槍、參與犯罪集團活動等罪名。



名腦外科醫生被發現「專業操守」不合要求

著名腦外科醫生張正賢 (Charlie Teo) 被發現專業操守不符合要求，並被指在一間雪梨醫院為兩名病人做手術時，採取「相當試驗性」的態度。





新州健康護理投訴委員會下令警戒及在其專業註冊加上限制條件。





他一直被指經常接受一些其他醫生因過於高危而拒絕施行手術的個案。張正賢目前需得到另外一名專家的書面支持先可以進行一定的指定手術。



中國表示與所羅門群島簽合作協議 將有助其安全、穩定

中國官員表示，與所羅門群島簽署的警務合作協議，將有助促進所羅門群島的安全與穩定。





有關協議再次引起澳洲擔憂中國在該區製造影響力的野心。





正在中國進行為期一周訪問的所羅門群島總理索加瓦雷，率領代表團與中國舉行會談，並簽署了九項協議。





中國外交部發言人汪文斌指，警務合作協議是符合相關國際法和慣例。





汪文斌說：警務合作協議是兩國合作的重要部分，為促進所羅門群島的安全穩定發揮了積極作用。中方堅定支持所羅門群島實現長期和平穩定和發展， 並將根據所羅門群島的意願和需要，繼續提供力所能及的支持和幫助。





另外，汪文斌又批評北約峰會在首日會議發表的公報，指中國的野心和脅迫性政策，對北約的利益、安全和價值構成挑戰的講法。





汪文斌批評公報的內容混淆是非、顛倒黑白，充滿冷戰思維及意識形態偏見。 他說，中國從未侵略別國，亦沒有以武力威脅他國，他反問中國何來對北約構成挑戰。



警拘控上月雪梨西南槍殺案疑兇

上個月在雪梨西南面，一名24歲男子在日間被槍殺，警方拘控一名22歲男疑兇。





事發於5月22日下午約4點左右，死者奧賴哈 (Marvin Oraiha) 在Elizabeth Hills 家外的車道上，被一名槍手擊斃。





據新州警方透露，突擊行動探員及反黑組（Raptor Squad ）人員昨日（12/7）在 Roselands搜查一間房屋時，拘捕了一名22歲男子。





被捕男子被控謀殺、偷車、非法擁有手槍、參與犯罪集團活動等罪名。



名腦外科醫生被發現「專業操守」不合要求

著名腦外科醫生張正賢 (Charlie Teo) 被發現專業操守不符合要求，並被指在一間雪梨醫院為兩名病人做手術時，採取「相當試驗性」的態度。





新州健康護理投訴委員會下令警戒及在其專業註冊加上限制條件。





他一直被指經常接受一些其他醫生因過於高危而拒絕施行手術的個案。張正賢目前需得到另外一名專家的書面支持先可以進行一定的指定手術。



英國資深主播色情照事件 警指不涉刑事

英國警方指，沒有證據顯示英國廣播公司一名男主持被指付款要求一名少年提供色情照片的事件，涉及刑事罪行。





該名暫被停職的男主持，證實為61歲的資深新聞主播愛德華茲。





警方表示，他們接觸有關的少年及他的父母後，決定不會採取進一步行動。





愛德華茲的太太發表聲明，表示丈夫患有嚴重的抑鬱症，近年來一直接受治療。



今次事件是由《太陽報》首先刊出，而該報發言人證實不會再就事件發表進一步的指控。





愛德華茲是英國最著名的新聞主播之一。早前有報道指，他在2020年開始，向當時17歲的少年合共支付3萬5千英鎊，要求提供色情照片。



體育消息

女足世界杯將於本月20日在澳洲和新西蘭拉開戰幕。但國際職業足球員協會就表示，仍有三份一的球隊至今未有和球員簽訂付款協議。





國際足聯上月宣佈，參與女足世界杯的每位球員將獲得至少 3 萬元。





國際職業足球員協會女足策略主管格雷戈里烏斯表示，由於過去發生的情況，有人擔心這筆款項可能無法到達所有球員手中。



