今日大事（7月14日）

總理拒絕回應下任儲銀行長人選

總理艾巴尼斯拒絕證實儲備銀行行長洛菲利是否會離任或續約。





洛菲利的7年行長任期將於9月結束。財長查默斯已提供繼任人選名單，由聯邦政府內閣進行討論。





參加完北約峰會、昨日飛抵珀斯的艾巴尼斯，拒絕回應相關立場。





艾巴尼斯說：「內閣會討論所有方面的問題，目前仍未對行長人選作出決定，而這個需要在9月之前完成，政府會進行恰當的考慮。」





而澳洲廣播公司報道，洛菲利確定不獲續約，而查默斯會在今日的內閣會議之後公佈相關消息。不過副總理馬利士被問到時也拒絕證實消息。



反對黨要求不再任命公務員為儲銀行長

反對黨再次要求，不要從公務員系統中挑選下一任儲備銀行行長。





反對黨領袖達頓昨日表示，如果當局任命一位公務員將是錯誤選擇，因為相關人選無法做到政治中立。





他今日接受訪問時再次強調，行長應該保持獨立。





達頓說：「這個是絕對必要的標準，政府不可以從財政或金融部長的部門內揀人，行長一職不能被這種關係或友情所玷污。」



澳、中外長於東盟會議上再次會面

外交部長黃英賢和中共中央外事辦主任王毅在雅加達舉辦的東盟外長會議上進行會談，是兩人一年內第二次見面。





黃英賢向傳媒透露，她同對方就一系列問題重申了澳方的立場，包括在貿易限制、人權，以及在華被拘的澳洲公民的領事權利上。





她提到，雙方也談論了如何在兩國關係上求同存異。





黃英賢說：「澳洲政府已清楚表明，相信穩定雙邊關係、保持對話是符合兩國利益。」她說自己也提過很多次，兩國只要明智地管控分歧，就可以在發展關係的同時維持各自的國家利益。





黃英賢也在會議上表示，加強和東盟關係是澳洲的優先事項，雙方在氣候變化、醫療、安全和打擊犯罪方面廣泛合作。





她也提到澳洲支持東盟致力於預防性外交，建立地區安全。



原住民部長到訪西澳原住民社區

原住民事務部長貝妮到訪西澳的原住民社區，表示政府會考慮他們的需求。





她和副總理馬利士昨日在西澳北部Yule River會見原住民領袖，是她在當地巡視宣傳原住民之聲入憲公投的活動之一。





貝妮表示，政府聽到原住民社區要求採取行動的呼聲，在有關教育、醫療、社區安全和福祉方面的重要呼聲，需要在聯邦以及州層面被聽見。



烏克蘭已收到美國上周宣佈提供武器

據美國有線電視新聞網 (CNN) 的報導，烏克蘭南部「塔夫里亞」軍事指揮部發言人證實，他們已經收到美國上周星宣布提供的子母彈，但尚未正式使用。





美國一周前（7 月 7 日）宣佈，將向烏克蘭運送集束彈藥，作為價值 12 億美元防禦計劃的一部分，旨在確保近 17 個月前入侵烏克蘭的俄羅斯軍隊、無法阻止烏克蘭的反攻。但由於擔心會傷及平民，目前包括澳洲在內的 100 多個國家，已禁止使用子母彈。





與此同時，美國總統拜登在芬蘭首都赫爾辛基，與芬蘭、丹麥、冰島和瑞典領導人出席「美國北歐峰會」，會後發表聯合聲明表示，與會國承諾會堅定不移支持烏克蘭。





拜登會後表示，莫斯科正面對資源短缺及經濟困境，俄羅斯總統普京在戰爭中並無勝算。他又說：「期待烏克蘭的反攻行動，能夠迫使俄羅斯談判。」



新州出動直升機追捕汽車

新州警方的直升機在西雪梨和一部車輛展開追逐，一度開槍，最終拘捕車上兩人。





署理助理警務處長華度（David Waddell）表示，事發昨日上午約9點半，警員在Lalor Park發現一名男子更換一輛黑色Holden車輛的車牌，試圖攔截但對方駕車逃離。





車輛高速向東行駛，穿越多個地區。期間有警員試圖攔截而受傷。





最終警方要求高速公路管理隊和飛行服務隊增援，於11點半左右在藍山地區的高速公路向車輛開槍截停，並對司機使用電擊槍，才得以實施拘捕。



新西蘭就懷特島火山爆發展開調查

新西蘭當局調查懷特島火山爆發致死事件，澳洲首位證人昨日作供。





來自雪梨的遊客Annie Yongan Lu透過視像出庭表示，當時導遊說無須擔心任何事，因此她只是按照小冊子中的簡短建議，穿著封閉式的鞋、緊身褲和連帽衫。





而上島後，旅行團收到安全簡報，被要求戴帽，並在聞到硫磺味時可以戴防毒面具。證人表示，上島後才被告知火山活動的事，而之前毫無警告和解釋。





2019年12月，懷特島火山爆發造成22人死亡，包括14名澳洲遊客。



競爭及消費者公署就環保問題對企業作出警告

當局警告，企業不可以在環保問題上誤導消費者。





競爭及消費者公署發佈一份改善企業在環境標準上消費者信任的指引。而公署在去年打擊一批作出虛假環保宣傳的產品或服務。





公署主席戈特利布強調，企業需要誠實和透明，以免繼續損耗消費者的信任。



美國 16 萬影視演工會成員加入罷工

在美國，包括電視演員、記者、廣播名人等、超過 16萬名美國影視演員工會成員、正式加入由編劇發起的罷工行動。





演員同樣要求「串流媒體」公司提供更好的報酬，並承諾演藝工作並不會由人工智能取代。





女演員「德雷舍」 (Fran Drescher) 表示，演藝人士正成為一些貪婪的公司或機構的受害者。





德雷舍表示，圈內商人對待演員的方式，令她感到震驚。她亦不敢相信，雙方在價值觀上出現如此巨大落差。他們一直表現收入無幾，但卻繼續獲利數以百萬元，情況令大眾失望，亦十分可恥。



埃及表示會嘗試調停蘇丹內戰

「埃及」在昨日（7月13日）首都開羅舉行於「蘇丹鄰國峰會」埃及期間，表示會試圖調停蘇丹內戰。





作為主辦國、埃及總統塞西在會後發布的公報，表示反對外國勢力幹預蘇丹事務，同時亦敦促蘇丹衝突雙方要立即舉行全面談判，和平解決這場歷時數月的衝突，以及要為人道道援助物資開路。





塞西表示，他呼籲蘇丹各方、要為人道援助物資提供方便及安全的通道，以便送到蘇丹境內最需要的地區，亦應該建立機制，為「人道援助車隊」和蘇丹的工作人員、提供必要的保護，並應由國際救援機構，幫助他們完成工作。





據聯合國稱，自 4 月份蘇丹軍隊及準軍事組織—「快速支援部隊」 (RSF) 之間爆發戰鬥以來，已有 1,000 多名平民喪生，300 萬人流離失所，其中 70 萬人流向鄰國。國際社會一直亦有嘗試阻止當地長期內戰、及人道危機加劇等問題。



熱浪正席捲南歐及非洲部分地區

熱浪正席捲南歐及非洲部分地區，預計未來幾天，當地有可能會出現破紀錄高溫。英國「雷丁大學」的氣候科學家兼教授克洛克警告指，歐洲大陸今年夏天、將會繼續面臨創紀錄的高溫，氣候變化正對人類生命構成威脅。





克洛克指，去年夏天歐洲剛經歷過一場嚴重熱浪。 在此之前，嚴重的熱浪亦有出現， 但情況正變得越來越差，部份變化更「已成定局」。 當然，大家可以立即停止向大氣中排放溫室氣體，以避免未來造成更多問題。 但亦必須意識到，當中一啲氣候變化問題已經無法避免，而大家亦將會繼續見到更多破記錄的高溫。



中共外長再次要求日本排核污水前三思

中共中央外辦主任王毅，在印尼出席東盟與中日韓外長會議期間，再次提及日本核污水排海問題，他認為，今次事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，要求日本務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。





會議期間，王毅亦應約會見美國國務卿布林肯，並要求美國落實拜登的多項承諾，將兩國元首在峇里島會晤後共識轉化為具體行動，同反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，以及應採取理性務實態度，與中方相向而行。



香港國安處突擊搜查眾志常委成員住所

香港警方國安處，據報，昨日曾突擊搜查香港眾志常委林淳軒位於西營盤的住所，並將林帶走問話，消息指，搜查與羅冠聰被懸紅通緝有關，但暫時未有對林淳軒作出拘捕。





國安處早前公布通緝羅冠聰、郭榮鏗、許智峯等8人，指他們涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪，每人懸紅100萬元通緝。據報，國安處於周二亦曾扣留羅冠聰父母及兄長問話，而錄取口供後，三人已獲准離開。



體育消息

澳洲國家女子足球隊Matildas的教練「古斯塔夫森」，將會在今日澳洲與法國在墨爾本舉行的友誼賽事前，公佈今屆女足世界杯Matildas的陣容。



